Il nuovo Centro di Raccolta Comunale (Ccr) della Zona Artigianale di Trepunti è ufficialmente entrato nel vivo delle sue attività. A poco più di una settimana dall’apertura, la piazzola ecologica di via Pagano sta registrando numeri straordinari: nei giorni di conferimento, con un picco prevedibile nella giornata di sabato, l’impianto lavora a pieno ritmo, superando agevolmente i 150 accessi giornalieri.

I cittadini giarresi stanno progressivamente abbandonando le vecchie abitudini legate al dismesso ecopunto di via Vico Platano per trasferirsi nel più moderno e strutturato punto di raccolta di Trepunti. La gestione della struttura è affidata agli operatori della Igm, la società che ha in appalto il servizio di igiene urbana nel territorio comunale.





L’obiettivo primario del nuovo Ccr è chiaro: incrementare e migliorare la qualità del conferimento di carta, plastica e vetro. Si tratta di frazioni di rifiuti che la Igm intende intercettare in modo sempre più massiccio per sottrarle alla discarica e avviarle al riciclo energetico e di materia. Il centro raccolta si presenta come un fiore all’occhiello per la gestione dei rifiuti locale, grazie a dimensioni e logistica pensate per ottimizzare i tempi di attesa e conferimento. Il Ccr occupa una superficie complessiva di circa 1.200 metri quadrati, con ampi spazi di manovra sia per i mezzi aziendali della Igm sia per le auto dei privati cittadini.





Operativa anche un’area interna (600 mq), ricavata grazie alla totale riqualificazione di un capannone industriale dismesso, restituito alla città in una nuova veste ecologica. La transizione verso il nuovo sito di via Pagano segna un cambio di passo decisivo per Giarre. L’invito dell’amministrazione comunale e della Igm ai cittadini è quello di continuare a utilizzare massicciamente la struttura, trasformando il corretto smaltimento dei rifiuti in una routine quotidiana per il bene del decoro urbano e dell’ambiente.



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