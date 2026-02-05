Non una semplice proiezione, ma un momento di incontro e riconoscenza collettiva. In occasione dell’uscita del film ‘Franco Battiato. Il lungo viaggio’, il Cine Teatro Rex di Giarre dedica all’artista una serata speciale che coinvolge istituzioni, artisti e testimoni del territorio jonico etneo. Da questa idea nasce ‘Omaggio del territorio a Franco Battiato’, in programma domenica 8 febbraio, un appuntamento che unisce parole, contributi artistici e cinema per ricordare l’uomo e l’artista attraverso uno sguardo condiviso e partecipato.





A partire dalle ore 18.30, il Rex diventerà uno spazio di incontro e racconto per condividere un momento di memoria viva, non celebrativa ma partecipata. Porteranno i loro saluti Leo Cantarella, sindaco di Giarre, Davide Vasta, sindaco di Riposto, Alfio Cosentino, sindaco di Milo, e Michele Battiato, fratello del maestro. Nel corso della serata sono previsti, inoltre, omaggi artistici e testimonianze di Alessio Cantarella, Luigi Di Pino e Paolo Sessa. A coordinare l’incontro saranno il giornalista Andrea Giuseppe Cerra e Alfio Zappalà, direttore artistico del Cine Teatro Rex. È previsto inoltre un contributo video speciale dell’attore Dario Aita, protagonista del film.





Alle ore 19.30 inizierà la proiezione del film, diretto da Renato De Maria, un racconto intimo e visionario che attraversa il percorso umano e artistico di Battiato, dalla Sicilia alla Milano degli anni della sperimentazione, fino al ritorno alle proprie radici. Attraverso l’amicizia con Fleur (Elena Radonicich), il rapporto con la madre (Simona Malato) e incontri fondamentali, quali l’amicizia con Juri Camisasca (Ermes Frattini) e Giuni Russo (Nicole Petrelli), fino allo storico sodalizio con Giusto Pio (Giulio Forges Davanzati), coautore di molti dei brani più importanti della carriera di Franco Battiato, la pellicola ripercorre l’evoluzione di Franco Battiato, mettendo al centro la sua costante ricerca interiore e spirituale.





“Questo evento vuole rappresentare una testimonianza di affetto e vicinanza di tutta la comunità del territorio jonico etneo all’uomo e all’artista Franco Battiato, in occasione dell’uscita di questo film che racconta l’evoluzione dell’artista e dell’uomo – dichiara Alfio Zappalà, direttore artistico del Cine Teatro Rex – Ringrazio tutti i Sindaci e gli ospiti che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa che vuole ancora una volta proporre lo storico e rinnovato REX come agorà culturale del territorio.

Un ringraziamento particolare a Michele, il fratello di Franco Battiato, per aver espresso la sua piena vicinanza a questa iniziativa, e all’attore Dario Aita che, anche se a distanza, ha voluto partecipare a questo momento di memoria collettiva in omaggio a Battiato”. Il Cine Teatro Rex conferma così la propria vocazione a luogo di incontro, riflessione e condivisione culturale, offrendo al pubblico un’occasione preziosa per celebrare uno dei più grandi interpreti del pensiero e della musica contemporanea.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.