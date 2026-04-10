Si è svolta ieri mattina, nel Cine Teatro Rex di Giarre, una cerimonia promossa dal Comune di Giarre per celebrare l’impegno e i risultati raggiunti dal Gruppo Fai Giarre Riposto in occasione delle recenti Giornate Fai di Primavera.

Protagonisti dell’evento i volontari del gruppo, guidati dalla capo gruppo Giada Patanè, che hanno contribuito in maniera determinante al successo dell’apertura di Villa Fiamingo, classificatasi come secondo sito più visitato tra i 65 aperti in tutta la Sicilia, con oltre 2100 visitatori. Nel corso della giornata, condotta dalla giornalista Patrizia Tirendi, alle volontarie è stato consegnato un attestato ‘Per essere stati il cuore pulsante delle Giornate Fai di Primavera 2026, contribuendo con impegno e dedizione allo straordinario successo dell’iniziativa’.





“Questo risultato straordinario – ha dichiarato il sindaco Leo Cantarella – è il frutto di un lavoro corale che dimostra quanto la valorizzazione del patrimonio culturale possa diventare occasione di crescita per l’intero territorio. Le volontarie del Fai rappresentano un esempio virtuoso di impegno civico e passione, capace di generare risultati concreti e di grande valore”. Un riconoscimento speciale è stato conferito anche alla capo gruppo Giada Patanè ‘Per la guida autorevole ed il brillante risultato conseguito nelle Giornate Fai di Primavera 2026, che hanno visto Villa Fiamingo tra i siti più visitati in Sicilia’. “Questo riconoscimento – ha affermato Giada Patanè – appartiene a tutto il gruppo, alle volontarie e ai volontari che con entusiasmo e dedizione hanno reso possibile questo risultato.





Le Giornate Fai rappresentano per noi un momento di condivisione e di amore per il territorio e vedere Villa Fiamingo così apprezzata dal pubblico è stata un’emozione unica. Ringrazio per questo attestato di stima il sindaco Leo Cantarella, l’assessore Giuseppe Cavallaro e il consigliere comunale Angelo Spina, che hanno voluto, con questa cerimonia – ha concluso – rendere merito a chi si è speso con spirito di sacrificio per la buona riuscita delle Giornate Fai di Primavera”.





Ulteriori attestati sono stati assegnati ai partner che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa: la dirigente scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo” di Giarre, Tiziana D’Anna, coadiuvata dalle docenti impegnate nella preparazione degli studenti, gli ‘Apprendisti Ciceroni’, da Patrizia Tirendi e da Tommaso Perillo; l’associazione di Protezione Civile Falchi d’Oro e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia della sezione di Fiumefreddo di Sicilia. La giornata ha rappresentato non solo un momento di gratitudine, ma anche la conferma di un percorso virtuoso che vede il Gruppo Fai Giarre Riposto protagonista nella valorizzazione del patrimonio culturale e identitario del territorio.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

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