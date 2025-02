La Gilda Unams, attraverso il segretario della Gilda Università di Messina, Paolo Todaro, ha denunciato gravi irregolarità nella gestione del Policlinico Universitario di Messina. L’11 marzo scorso, il GUP del Tribunale di Messina ha rinviato a giudizio l’ex Direttore Generale del Policlinico, Giuseppe Laganga Senzio, attualmente Direttore Generale dell’ASP di Catania, per falso in bilancio relativamente agli anni 2019-2020.

Laganga non avrebbe provveduto all’avvio della procedura di nomina del direttore dell’UOC Economico-Finanziaria e del Collegio Sindacale. Già nel 2019, la Gilda Università, con Paolo Todaro in prima linea, aveva contestato la conferma di Laganga a Direttore Generale, evidenziando l’assenza di trasparenza nelle nomine e la mancata rotazione di un dirigente che, per oltre dieci anni, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno del Policlinico.





Come GILDA UNAMS Università, abbiamo ripetutamente denunciato assunzioni non conformi al Piano triennale del fabbisogno, l’assenza del Responsabile anticorruzione, la nomina di un Direttore Sanitario privo dei requisiti di legge e l’irregolarità della mobilità dell’attuale Direttore Amministrativo. Particolarmente allarmante è stata l’assenza, per ben 18 mesi, del Collegio Sindacale e la presunta perdita di circa 65 milioni di euro nel bilancio 2020.

Nonostante le numerose richieste di intervento rivolte agli organi competenti, le istituzioni hanno ignorato la situazione. Tuttavia, l’apertura dell’inchiesta giudiziaria rappresenta un primo segnale di speranza per il ripristino della legalità nel sistema sanitario pubblico. La Gilda Università e in particolare la GILDA UNAMS Università di Messina chiede che venga fatta piena luce sulla solidità del bilancio aziendale e che le responsabilità vengano accertate a tutti i livelli, senza limitarsi al solo Direttore Generale.





“La nostra battaglia dimostra che denunciare le irregolarità è un dovere civico. Il silenzio rende complici e noi della GILDA UNAMS Università non smetteremo di vigilare”, dichiara Paolo Todaro.

GILDA UNAMS – Università di Messina

Paolo Todaro

