La X Giornata mondiale dei poveri ci invita a fermarci e ad ascoltare una parola che interpella le nostre comunità: «Il Signore è il rifugio del povero».

Nel suo messaggio, Papa Leone XIV ci ricorda che questa promessa non può restare un’affermazione astratta. Ci chiede di interrogarci sulla nostra capacità di essere vicini a chi vive nell’insicurezza, nella solitudine e nell’ingiustizia. Ci invita a domandarci se sappiamo ascoltare le persone povere, riconoscerne il nome e condividere le loro attese di dignità e di riscatto. È una domanda che riguarda anche la nostra Palermo. Una città ricca di relazioni, di generosità e di iniziative solidali, ma attraversata da disuguaglianze profonde. Una città nella quale la povertà non è una condizione lontana: può abitare nella casa accanto, nella famiglia che non riesce a pagare l’affitto, nella persona anziana che deve scegliere tra una spesa e una cura, nel giovane che cerca un lavoro stabile.

Per comprendere la realtà dobbiamo guardare ai numeri con attenzione, senza dimenticare che dietro ogni dato ci sono persone.

Secondo un’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2024, il reddito lordo medio dichiarato dai contribuenti palermitani era di circa 24.846 euro. Ma la media, da sola, non racconta la distanza tra le diverse condizioni economiche.

Nella stessa analisi, il quinto dei contribuenti con i redditi più alti dichiarava in media 57.221 euro lordi annui; il quinto con i redditi più bassi dichiarava in media 4.577 euro. È una differenza di circa dodici volte e mezzo. Non dobbiamo confondere questi redditi individuali dichiarati con il reddito disponibile di una famiglia: sono misure diverse. Ma quella distanza ci aiuta a vedere quanto diseguali siano le risorse economiche presenti nella nostra città.

Un altro dato merita attenzione: circa il 28% dei contribuenti palermitani considerati nell’analisi dichiarava meno di 10.000 euro lordi l’anno. Non tutte queste persone si trovano necessariamente nella stessa condizione di povertà familiare, ma un reddito così basso può essere il segno di una vita lavorativa discontinua, di un’occupazione ridotta o di una fragilità economica da comprendere più a fondo.

Le differenze riguardano anche i luoghi in cui si vive. Nell’analisi Istat pubblicata nel 2026, ma riferita al 2021, le persone che vivevano in famiglie a basso reddito equivalente rappresentavano il 70,2% nell’area di San Filippo Neri e il 14,2% a Resuttana. Non sono dati che descrivono necessariamente la situazione attuale dei due quartieri; mostrano però quanto fosse forte, già allora, il divario territoriale.

Non citiamo questi numeri per mettere un’etichetta sui quartieri o sulle persone che li abitano. Li ricordiamo perché il luogo in cui si nasce e si cresce non dovrebbe determinare le opportunità di studiare, lavorare, curarsi e progettare il futuro.

Anche l’esperienza della Caritas diocesana ci aiuta ad avvicinarci ai volti dietro le statistiche.

Nel 2024, la rete di aiuto parrocchiale descritta nel suo rapporto ha raggiunto 8.845 famiglie, per un totale di 26.384 persone. Tra le persone ascoltate e registrate dalla Caritas nel 2024, il 51,1% era costituito da nuovi contatti. Questo non significa che fossero tutte diventate povere in quell’anno: significa che si erano rivolte a quei servizi senza essere state in contatto con essi nei cinque anni precedenti. Nello stesso gruppo, il 18% era conosciuto da oltre cinque anni. Anche qui occorre essere precisi: non si tratta necessariamente di persone assistite senza interruzione. Il dato ci parla piuttosto di difficoltà che possono ripresentarsi, anche dopo periodi di autonomia.

La povertà, infatti, non ha un solo volto.

Può riguardare chi non trova lavoro e chi lavora senza riuscire a sostenere le spese essenziali. Può colpire una famiglia con figli, una persona sola, un cittadino italiano o una persona arrivata da un altro Paese. Può manifestarsi nella mancanza di reddito, ma anche nell’isolamento, nella difficoltà di accedere ai servizi e nella perdita della fiducia in sé stessi.

Accanto alla povertà economica, c’è una povertà meno visibile, ma altrettanto dolorosa: quella delle relazioni. Si può avere poco denaro, ma anche non avere nessuno a cui telefonare, qualcuno che si accorga della nostra assenza o una persona con cui condividere una preoccupazione.

Pensiamo agli anziani che vivono soli, talvolta lontani dai familiari o senza una rete di vicinato presente. La solitudine non è soltanto stare in casa senza compagnia: può significare non riuscire a chiedere aiuto, rinunciare a una visita o sentirsi dimenticati. Anche le famiglie monoparentali possono affrontare un isolamento particolare: quando la cura dei figli, il lavoro e le difficoltà economiche ricadono su un solo genitore, avere una rete di sostegno può fare una differenza decisiva.

C’è poi la povertà educativa dei minori. Non riguarda una mancanza di capacità o di desiderio di imparare: riguarda le opportunità concrete di crescere, studiare, leggere, fare sport, partecipare alla vita culturale e immaginare il proprio futuro. Quando queste occasioni dipendono troppo dal reddito o dal quartiere in cui si vive, il rischio è che le disuguaglianze di oggi diventino le esclusioni di domani.

Anche molti giovani adulti migranti senza un regolare permesso di soggiorno possono trovarsi in una condizione di forte precarietà e isolamento. La difficoltà di accedere a una rete stabile di relazioni e di orientarsi tra servizi e procedure può esporli allo sfruttamento e rendere più difficile chiedere aiuto. Non possiamo ridurre queste persone alla loro situazione amministrativa: sono giovani con competenze, legami, responsabilità e aspirazioni, che hanno bisogno di essere ascoltati e accompagnati con rispetto.

C’è anche la vulnerabilità delle giovani donne che affrontano una gravidanza senza sostegno familiare o sociale e desiderano portarla avanti: hanno bisogno di ascolto, rispetto e aiuti concreti — economici, abitativi, sanitari e relazionali — perché possano compiere le proprie scelte senza sentirsi sole o costrette dalla precarietà

C’è poi la povertà che può colpire le famiglie con una persona con disabilità: alle spese aggiuntive e alle difficoltà di accesso ai servizi si somma spesso il peso di una cura quotidiana intensa, che può lasciare i familiari senza tempo, sostegno e relazioni. Essere vicini a queste famiglie significa garantire servizi accessibili e continui, sollievo per chi assiste e piena partecipazione alla vita della comunità, riconoscendo la dignità e le capacità di ogni persona.

Queste forme di povertà si intrecciano: la mancanza di risorse può isolare; l’isolamento può rendere più difficile affrontare una crisi; la mancanza di opportunità educative può restringere le possibilità future. Per questo essere rifugio significa anche creare legami, aprire spazi di incontro e garantire accompagnamento, perché nessuno sia lasciato solo proprio nel momento in cui avrebbe più bisogno di una mano.

Così il richiamo del Papa diventa concreto: accogliere non soltanto chi chiede aiuto, ma anche chi, per solitudine, paura o mancanza di fiducia, non riesce ancora a chiederlo.

Di fronte a questa realtà, il messaggio del Papa ci invita a non fermarci all’indignazione.

Essere rifugio significa offrire un aiuto concreto nell’emergenza, ma anche costruire relazioni che permettano alle persone di non affrontare da sole i momenti più difficili.

Significa rafforzare i centri di ascolto e i servizi sociali; sostenere chi rischia di perdere la casa; accompagnare le persone nell’accesso ai diritti e alle cure; investire nell’educazione dei bambini e nelle opportunità dei giovani. Significa anche promuovere un lavoro dignitoso, sicuro e adeguatamente retribuito. Perché la carità non può essere chiamata a riparare da sola ciò che l’ingiustizia e l’esclusione continuano a produrre.

Le istituzioni hanno una responsabilità decisiva nel garantire servizi accessibili e politiche efficaci. Le comunità cristiane, le associazioni, le scuole, le imprese, gli enti di terzo settore e i cittadini possono contribuire, ciascuno per la propria parte.

Ma le persone che vivono la povertà non devono essere soltanto destinatarie degli interventi: devono poter essere ascoltate e partecipare alle decisioni che le riguardano.

Papa Leone XIV ci richiama a una Chiesa capace di camminare con i poveri. Per la nostra città, questo può tradursi in una scelta semplice e insieme impegnativa: non chiedere soltanto «che cosa possiamo dare?», ma anche «che cosa possiamo costruire insieme?».

Ringraziamo quanti, ogni giorno, aprono le porte dei centri di ascolto, distribuiscono beni essenziali, accompagnano le famiglie e dedicano tempo a chi si sente dimenticato. Il loro servizio è prezioso. E proprio per questo deve incontrare una responsabilità più ampia, capace di affrontare anche le cause delle difficoltà.

Che questa Giornata non sia allora una ricorrenza isolata. Diventi l’occasione per rinnovare un impegno quotidiano: riconoscere ogni persona nella sua dignità, ascoltarla senza pregiudizi e lavorare insieme perché Palermo sia una città più giusta. Una città nella quale nessuno debba sentirsi invisibile e nella quale, attraverso gesti concreti e scelte coraggiose, ciascuno possa trovare un luogo di accoglienza, di speranza e di futuro.

Francesco Todaro – Presidente Provinciale ACLI

Luciano Maria D’Angelo – Presidenza Provinciale ACLI e presidente del Consorzio Network dei Talenti – Coordinatore della Rete Sociale “Il sorriso di Sara”









Luogo: Acli, Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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