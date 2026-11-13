Valorizzare le esperienze positive, ascoltare le comunità e contribuire a rendere i territori più accoglienti e inclusivi. E’ questo l’obiettivo del progetto “Borghi in Carrozza – Sulla Strada della Gentilezza”, il nuovo progetto ideato da Danilo Ragona e Luca Paiardi, protagonisti di Viaggiatori in Carrozza e documentaristi del programma di Rai3 Il Kilimangiaro che sarà presentato oggi, in Piazza Montecitorio, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, e vedrà la partecipazione dell’onorevole Maria Carolina Varchi, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, del parlamentare Roverto Traversi, e di Natalia Re, vice presidente dell’assemblea mondiale della Gentilezza



Saranno coinvolte le 20 Regioni italiane e 40 borghi e si racconteranno due realtà per ogni Regione: una già impegnata concretamente sul fronte dell’accessibilità e una che desidera intraprendere un percorso di miglioramento.

Danilo Ragona e Luca Paiardi sono amici da oltre 25 anni: entrambi vivono in carrozzina a seguito di una lesione midollare, si sono conosciuti tra le corsie dell’Unità Spinale di Torino e hanno trasformato la propria esperienza in un’occasione per raccontare il mondo da un altro punto di vista.

Nel 2015 hanno dato vita a Viaggio Italia, un progetto che li ha portati a esplorare cinque continenti, 29 Paesi, 77 Stati e 286 città, documentando esperienze, incontri e possibilità di viaggio spesso considerate difficili o inaccessibili.





“Sono felice e orgogliosa come presidente del Mig e vicepresidente dell’assemblea mondiale- spiega Natalia Re- di collaborare a questo progetto che rappresenta davvero un’idea rivoluzionaria per infondere gentilezza perché

questo non è un semplice viaggio turistico, ma un progetto che vuole costruire qualcosa lungo la strada. Un viaggio per raccontare, costruire e per promuovere gentilezza pratica di gesti concreti attraverso la collaborazione con le comunità. Ogni tappa, infatti, sarà un’occasione per conoscere le persone, ascoltare le amministrazioni, osservare il territorio e documentare ciò che funziona, ma anche ciò che può essere migliorato. Attraverso il viaggio, i borghi saranno invitati a condividere esperienze, buone pratiche e progetti capaci di migliorare l’accoglienza e la partecipazione, così che la gentilezza diventi sempre più un obiettivo corale condiviso e partecipato tra diverse realtà”.

“Crediamo che ogni luogo abbia una storia da raccontare – raccontano i promotori del progetto Danilo e Luca- e un potenziale da esprimere, il nostro viaggio infatti vuole essere un’occasione per mettere in relazione persone, esperienze e idee, con la convinzione che un’Italia più accessibile e inclusiva sia anche un’Italia più gentile. Per noi il viaggio – proseguono- è sempre stato un modo per conoscere il mondo, ma anche per dimostrare che tante esperienze possono essere vissute in modo diverso da come siamo abituati a immaginarle. Con questo progetto in particolare vogliamo fare un passo in più: non limitarci a raccontare ciò che troviamo, ma incontrare le comunità e provare a costruire insieme qualcosa che rimanga. La gentilezza, per noi, è proprio questo: avere attenzione per gli altri e trasformarla in azioni concrete”.

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