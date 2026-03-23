Grande successo per l’apertura straordinaria di Villa Fiamingo in occasione delle Giornate Fai di Primavera. Il sito, aperto per la prima volta dal Gruppo Fai di Giarre – Riposto, è stato il secondo luogo più visitato in Sicilia su 65 siti aperti, con 2100 visitatori, a pari merito con il Monastero San Placido Calonerò di Messina e subito dopo Porta Nuova a Palermo. Un risultato che premia lo straordinario lavoro dei volontari del Gruppo Fai Giarre Riposto, guidati dal Capo Gruppo Giada Patanè, e che conferma il grande interesse del pubblico verso la storia e il patrimonio del territorio. “Questa apertura di Villa Fiamingo è stata davvero un grande successo — dichiara Giada Patanè — Nonostante le condizioni meteo particolarmente avverse, non ci aspettavamo un’affluenza così numerosa. Questo risultato ci rende molto felici perché significa che la missione del Fai è stata pienamente realizzata: le persone hanno voglia di conoscere, sono curiose, desiderano approfondire la storia del proprio territorio. Attraverso la vicenda della Villa e della famiglia che l’ha abitata – prosegue – abbiamo potuto raccontare anche la storia della Contea di Mascali e quindi una parte importante della nostra identità”.





Durante le giornate di apertura il Gruppo Fai Giarre Riposto ha avuto, inoltre, il piacere di accogliere numerosi eredi della famiglia Fiamingo, che hanno visitato con grande emozione un luogo legato alla propria storia familiare, e circa cento studenti provenienti da Patti, in provincia di Messina, giunti appositamente per partecipare alle visite guidate. Particolarmente apprezzato dai visitatori il lavoro degli apprendisti Ciceroni dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Leonardo’ di Giarre, che hanno accompagnato il pubblico lungo il percorso storico della Villa.





Grande successo ha riscosso anche l’idea di far indossare agli studenti, in senso letterale, i panni di alcuni rappresentanti della famiglia Fiamingo dell’epoca, scelta che ha reso il racconto ancora più coinvolgente e ha contribuito a far rivivere la storia del luogo in modo originale ed efficace. “Il successo di questa apertura è frutto di una grande sinergia – spiega ancora Giada Patanè – Voglio ringraziare innanzitutto i volontari del Gruppo Fai Giarre Riposto che, nonostante il freddo e la pioggia, hanno accolto i visitatori con entusiasmo, sorriso e disponibilità. Un ringraziamento speciale va all’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Leonardo’ di Giarre, alle professoresse che hanno preparato con passione gli studenti e agli apprendisti Ciceroni, che hanno saputo coinvolgere il pubblico con competenza e partecipazione. Ringrazio la dirigente scolastica Tiziana D’Anna anche per aver messo a disposizione il servizio navetta, che ha consentito ai visitatori di raggiungere la Villa in sicurezza. Un grazie anche al Comune di Giarre per il supporto logistico, nella persona del sindaco Leo Cantarella e dell’assessore Giuseppe Cavallaro, e all’associazione Marinai d’Italia, fondamentali nella gestione degli accessi”.





Il risultato ottenuto rappresenta un importante segnale di attenzione verso il patrimonio storico e culturale del territorio e conferma quanto le Giornate Fai di Primavera siano un’occasione preziosa per avvicinare il pubblico alla conoscenza dei luoghi meno noti ma ricchi di storia. L’eccezionale partecipazione registrata per l’apertura di Villa Fiamingo rafforza l’impegno del Gruppo Fai Giarre Riposto nel promuovere iniziative di valorizzazione culturale sempre più condivise, rese possibili grazie alla collaborazione tra volontari, scuole, istituzioni e associazioni del territorio, nella convinzione che la tutela e la conoscenza del patrimonio rappresentino un elemento fondamentale per la crescita della comunità.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

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