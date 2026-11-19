All’NH Hotel di piazza Trento tre panel su opportunità per chi sceglie di restare in Sicilia, formazione e diritti sul lavoro

Si terrà venerdì 20 novembre all’NH Hotel di piazza Trento a Catania, il congresso provinciale dei Giovani Autonomisti di Mpa-Grande Sicilia. L’accoglienza dei partecipanti è prevista alle 18, con inizio dei lavori alle 19.

Al centro del congresso, le condizioni per costruire il proprio futuro in Sicilia. Il programma prevede tre panel, dedicati alla scelta di restare e investire nell’Isola, al ruolo della formazione nella valorizzazione dei talenti siciliani e al lavoro giovanile, con particolare attenzione ai diritti, alle tutele e alle pari opportunità.

«Restare in Sicilia deve essere una scelta possibile. Significa poter studiare, trovare un lavoro tutelato o avviare un’impresa nella propria terra. Con il congresso di Catania vogliamo raccogliere le proposte di chi vive queste difficoltà ogni giorno e portarle nelle sedi in cui si decide. Per noi l’autonomia si misura anche dalla capacità di dare ai giovani siciliani più opportunità e voce nelle scelte che li riguardano», dichiara Simone Scalia, coordinatore dei Giovani Autonomisti di Catania.

«Da Catania prende il via la serie dei congressi provinciali dei Giovani Autonomisti. Ogni congresso provvederà a nominare il proprio coordinamento provinciale, che avrà il compito di organizzare le attività del movimento sul territorio», aggiunge Giuseppe Gallo, coordinatore regionale dei Giovani Autonomisti.





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