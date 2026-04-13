“Giovani competenze per il Made In Italy: le nuove generazioni siciliane protagoniste del Futuro” è il titolo dell’incontro, organizzato dalla Camera di Commercio Palermo Enna, in collaborazione con la Casa del Made in Italy di Palermo, che si svolgerà mercoledì 15 aprile, a partire dalle ore 10, nella Sala Terrasi della Camera di Commercio (via E. Amari, 11 – 2° piano).

Dopo i saluti istituzionali di Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna, di Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Edy Tamajo, assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana, Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Paolo Scollo, rettore dell’Università degli Studi di Enna “Kore” e Giuseppe Antonio Sofia, dirigente dell’Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) della Calabria e della Sicilia, sono in programma due panel, moderati da Alessandra Polizzi, rappresentante della Casa del Made in Italy di Palermo.

“Il Made in Italy dei giovani: la voce delle categorie produttive” è il tema della prima sessione di lavori con gli interventi di, Federico Mangano, presidente Confesercenti Giovani di Palermo, Gianluca Costanzo, vicepresidente nazionale Gruppo giovani industriali di Confindustria, Giuseppe Russo, presidente Gruppo giovani Confcommercio di Catania.

A seguire il secondo panel “Il futuro del Made in Italy: scuola, formazione e StartUp” con la partecipazione di Manuel Martinez e Vittorio Rozzisi dell’Istituto di istruzione superiore I. E V. Florio” di Erice – Liceo del Made in Italy, Anna Maria Angileri, Liceo statale “Pascasino Giovanni XXIII” di Marsala – Liceo del Made in Italy, Maria Pia Pensabene dell’ “ITS Academy – Nuove tecnologie della vita A. Volta di Palermo”, Flavia Pinello di Atelier Modart, Alessandro Albanese di Just Maria, Salvatore Lo Monaco di Donna Itriya, Brando Salvatore, di Sales People srl, e Davide Terrasi di Oleum Sicilia.

A concludere i lavori: Guido Barcellona, segretario generale Camera di Commercio di Palermo ed Enna e Vincenzo Drago, responsabile della Casa del Made in Italy di Palermo.

Luogo: Palermo, Via E. Amari, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.