Il Movimento Politico “Partiamo da Qui” annuncia con soddisfazione la nomina dell’Avv. Goffredo Sturniolo a Responsabile della IV Circoscrizione di Messina, un incarico che punta a rafforzare la presenza territoriale del Movimento nel cuore della città, valorizzando competenze e impegno civico.

Figura di riferimento nel panorama professionale e istituzionale messinese, l’Avv. Sturniolo vanta un percorso articolato e coerente. Nel 2024 è stato componente del Consiglio Direttivo della Camera Civile del Tribunale di Messina; dal dicembre 2021 al maggio 2023 ha ricoperto l’incarico di Commissario Straordinario dell’Istituzione Comunale di Fondachelli Fantina, dove ha poi svolto anche il ruolo di esperto del sindaco e di legale di fiducia del Comune.





La nomina alla guida della IV Circoscrizione per “Partiamo da Qui” arriva a pochi giorni dalla sua designazione nel Consiglio Direttivo Provinciale di Messina del partito “Noi Moderati”, a conferma di un impegno politico costante e orientato alla costruzione di un’area moderata, responsabile e vicina ai bisogni concreti della comunità.

Ad intervenire è il Presidente Avv. Ninni Petrella che, a nome di tutto il Movimento, augura all’Avv. Goffredo Sturniolo un buon lavoro in questo nuovo incarico, certo che la sua esperienza e dedizione rappresenteranno un valore aggiunto per il territorio e per l’intera comunità messinese.

