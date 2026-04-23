“La nomina di due sottosegretari siciliani è una buona notizia e va accolta come un segnale incoraggiante, soprattutto dopo la sconfitta del Referendum sulla giustizia, che in Sicilia ha lasciato più di qualche amarezza”. Lo afferma il deputato regionale di Grande Sicilia, on. Gianfranco Micciché a seguito della nomina di Massimo Dell’Utri e Giampiero Cannella, nominati rispettivamente sottosegretario agli esteri e alla cultura.





“Mi auguro che questa presenza dia nuova linfa alla Sicilia e che non resti solo un fatto simbolico — conclude Micciché. La nostra terra ha bisogno di rappresentanti che sappiano farsi portatori concreti dei suoi interessi, che portino in dote non solo il nome della Sicilia, ma anche la volontà di battersi per essa”.

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