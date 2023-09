Meli Forza Italia, approvato ordine del giorno a tutela del personale precario attinto dalle graduatorie ASP in servizio presso gli uffici comunali con contratto in scadenza il 31/12/2023.

Grazie all’approvazione dell’ordine del giorno da me proposto, si impegna l’amministrazione comunale ad intraprendere tutti gli atti utili affinché si proroghi il contratto del personale proveniente dalle graduatorie ASP in servizio presso gli uffici comunali in scadenza il 31/12/2023.

Un impegno imprescindibile da parte dell’amministrazione comunale a tutela del personale già formato che garantisce la migliore funzionalità degli uffici comunali colmando le considerevoli carenze di organico.

Lo dichiara la consigliera comunale Catia Meli.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.