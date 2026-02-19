La Feneal Uil, attraverso il segretario generale Pasquale De Vardo e il segretario provinciale di Catania Nino Potenza, esprime profonda preoccupazione per il grave incidente sul lavoro avvenuto a Belpasso, dove un operaio è precipitato da circa quattro metri mentre svolgeva attività di inventario in quota, riportando gravissime ferite. «Siamo vicini al lavoratore e alla sua famiglia – dichiarano De Vardo e Potenza – e seguiamo con apprensione l’evolversi delle sue condizioni. L’ennesimo episodio che colpisce il mondo del lavoro in Sicilia ci ricorda con forza che la sicurezza non può mai essere considerata un costo o un adempimento formale, ma deve rappresentare una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro». Il segretario generale della Feneal Uil Sicilia ribadisce la necessità di fare piena luce sulla dinamica dell’incidente e di accertare rapidamente eventuali responsabilità: «È fondamentale che gli organi competenti verifichino con rigore il rispetto delle normative e che si intervenga immediatamente laddove emergano criticità». «Ogni infortunio – proseguono i due rappresentanti del sindacato degli edili – deve spingerci a rafforzare la cultura della prevenzione attraverso formazione continua, organizzazione del lavoro più sicura e collaborazione concreta tra imprese, lavoratori e istituzioni. Solo un impegno condiviso può evitare che tragedie simili si ripetano». La Feneal Uil Sicilia rinnova infine l’appello affinché si intensifichino i controlli e si investa maggiormente in prevenzione e sicurezza, perché nessun lavoratore deve mettere a rischio la propria vita per guadagnarsi da vivere.

