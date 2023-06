Agrigento: Guardia Ambientale Volontaria (Gav) presentato regolamento

“Un omaggio alle associazioni che si occupano di ambiente sul nostro territorio, alle quali va il nostro grazie ed un appello a collaborare sempre di più nell’interesse della città” a parlare i Consiglieri Zicari, Hamel, Bongiovi del gruppo liberi e solidali, che proseguono:

“Questo regolamento istituisce le Guardie Ambientali Volontarie (Gav), cittadini che volontariamente e gratuitamente decidono di dare il loro contributo alla tutela dell’ambiente sia facendo informazione, sia aiutando nella vigilanza del rispetto delle regole. Il momento è quello giusto, visto l’imminente arrivo in Aula del regolamento comunale sull’igiene urbana, dove chiederemo di inserire anche questa figura tra i soggetti accertatori delle infrazioni, come avviene già in tanti altri comuni d’Italia”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.