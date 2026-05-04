Dopo il positivo riscontro registrato nella giornata dello scorso 4 marzo, torna all’Università degli Studi di Palermo l’Open Day dedicato alla prevenzione del Papilloma virus umano (HPV). Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Palermo, in collaborazione con l’ERSU, organizza mercoledì 6 maggio una nuova giornata di informazione e vaccinazione nei locali dell’Edificio 1 della residenza universitaria “Santi Romano”, in viale delle Scienze.

Dalle 10.30 alle 17.30 sarà possibile accedere gratuitamente alla vaccinazione anti-HPV e ricevere informazioni sui rischi legati al virus, che rappresenta una delle principali cause di lesioni precancerose e tumorali.





Nel corso della giornata gli studenti, in base alla propria situazione, potranno effettuare la prima dose del vaccino HPV9, proseguire oppure completare il ciclo vaccinale. La somministrazione è gratuita per le donne nate dal 1996 in poi, per gli uomini nati dal 2003 in poi, per le persone HPV positive e per i loro partner (con documentazione attestante la positività), oltre che per i soggetti a rischio su indicazione del medico curante o dello specialista.

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