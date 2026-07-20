“ENJOY” nasce dall’esperienza di Emanuele e Francesco Bunetto come docenti ed educatori ed è dedicato alle nuove generazioni. Il progetto affronta temi come benessere emotivo, resilienza, gestione dell’ansia, identità e qualità delle relazioni, proponendo la musica come strumento educativo e di crescita personale.

Il valore del progetto è stato riconosciuto anche dal dott. Salvo Noè, secondo cui «la musica è il linguaggio dell’anima» e rappresenta uno straordinario strumento per favorire lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei giovani, contribuendo a costruire comunità più armoniose.



Un importante riconoscimento arriva anche dall’ANPE. La Presidente Nazionale Mariangela Grassi definisce la musica un efficace dispositivo pedagogico, capace di promuovere consapevolezza emotiva, resilienza, inclusione e benessere psico-educativo, sottolineando come progetti come “Enjoy” rappresentino una significativa integrazione tra arte ed educazione.



«Enjoy nasce dall’ascolto quotidiano dei nostri studenti e delle loro fragilità» dichiarano i Bellamorèa. «Abbiamo scelto di trasformare la musica in uno strumento capace di educare, emozionare e accompagnare i giovani nella costruzione del proprio futuro. Crediamo che ogni canzone possa diventare un’occasione per sentirsi meno soli e ritrovare fiducia nelle proprie possibilità.»

Luogo: SAN MICHELE DI GANZARIA, CATANIA, SICILIA

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