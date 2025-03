PALERMO 21 MARZO 2025 – Tappa palermitana per i camper degli screening dell’Asp che domani (sabato 22 marzo) saranno nell’area antistante il Centro commerciale Forum per una giornata all’insegna della prevenzione. L’iniziativa, che rientra nell’ambito delle attività del “Sabato della salute” organizzata dalla Prima Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia, è rivolta a tutti gli utenti del comprensorio che, dalle ore 9 alle ore 14, avranno la possibilità di effettuare gratuitamente visite ed esami.

Nell’area dedicata di piazza Fashion, ingresso lato Uci, sarà allestito il villaggio della salute dove i cittadini potranno effettuare: Screening del tumore alla mammella, a bordo del camper-ambulatorio, per le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni; Screening del cervicocarcinoma, HPV Test, Pap Test, a bordo dell’ambulatorio mobile, per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni; Screening del tumore del colon-retto, con distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni; Screening delle malattie infettive sessualmente trasmissibili (HIV, Epatite C e Sifilide); Screening del diabete; Screening visivo pediatrico per bambine e bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni; Screening logopedico pediatrico (3-8 anni). E ancora vaccinazioni; consulenza e orientamento ai servizi del Dipartimento salute mentale; prevenzione del randagismo con impianto gratuito dei microchip.

Nella stessa giornata a Forum Palermo ci sarà anche uno sportello amministrativo a cui gli utenti potranno rivolgersi per rilascio tessera sanitaria, esenzione ticket o scelta del medico di medicina generale.

Intanto ieri ad Alia sono state complessivamente 605 le prestazioni effettuate a bordo dei camper, di cui 132 degli screening pediatrici logopedico e visivo, 134 degli screening oncologici e 105 della prevenzione cardiovascolare, mentre sono state 49 quello dello screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse. (nr)





