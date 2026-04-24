“Il Centro Storico sta vivendo una fase di profonda trasformazione”

Il Vicepresidente del Primo Municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono, interviene in merito alle attuali sfide del cuore cittadino, ribadendo la volontà di collaborare con l’Amministrazione Comunale per il superamento delle criticità urbane.

“Siamo consapevoli dell’impegno del Comune e, proprio in quest’ottica di miglioramento, accogliamo con grande favore l’introduzione dei nuovi ispettori ambientali. È un passo fondamentale che ci rende fiduciosi: il loro contributo sarà decisivo per contrastare l’abbandono dei rifiuti e restituire il giusto decoro alle nostre piazze”.





Il Vice Presidente sottolinea poi l’importanza di proseguire su questa strada per risolvere le altre pendenze del territorio: “Confidiamo in un cronoprogramma serrato per la cura di strade e marciapiedi. Il nostro obiettivo è armonizzare le zone ZTL e le aree pedonali con le necessità di residenti e lavoratori, rendendo il centro moderno ma accessibile. In questo senso lavoriamo affinché l’impatto dei cantieri necessari alla crescita della città sia sempre più mitigato, tutelando la vitalità delle nostre storiche attività commerciali.”

“La nostra missione” conclude Giuseppe Arcidiacono, “è quella di essere un ponte tra le esigenze dei cittadini e l’Amministrazione. I nuovi ispettori ambientali sono la prova che, dialogando, si ottengono risultati concreti. Continueremo a lavorare con questa determinazione per un Primo Municipio sempre più splendente”.

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