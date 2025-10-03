Il 2 ottobre, in occasione della Giornata dedicata ai nonni, istituita per legge il 31 luglio 2005 dal Parlamento italiano in onore della figura dei nonni e della loro influenza sociale, l’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” di Milazzo ha celebrato la ricorrenza con un’iniziativa dalla forte valenza formativa e sociale, trasformando le aule scolastiche in spazi di dialogo e condivisione tra studenti e nonni.

La scelta organizzativa di accogliere direttamente i nonni nelle aule ha conferito maggiore autenticità all’incontro, generando un confronto ricco e stimolante, nel segno della continuità tra memoria e innovazione.



All’iniziativa hanno preso parte nonni autorevoli, noti rappresentanti del territorio, figure che hanno ricoperto ruoli di rilievo nelle istituzioni e della cultura locale. La loro presenza ha contribuito a rendere la giornata un vero e proprio momento di comunità, rafforzando il legame tra scuola e territorio e offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con testimoni di grande esperienza e impegno civico.

“L’istituto mamertino, che per il quarto anno consecutivo celebra la Festa dei nonni, inserita nel PTOF nell’ambito delle attività di Service Learning, avvalora l’efficacia di un evento apprezzato sia dai nonni, che hanno ritrovato nel contatto coi giovani energia e curiosità, sia dagli studenti, che hanno avuto l’occasione di comprendere l’importanza della memoria storica come base per affrontare consapevolmente le sfide del presente e del futuro, e conferma la sua attenzione a una formazione integrale, che valorizzi la dimensione culturale, sociale e affettiva accanto a quella tecnico-scientifica” – sono le parole di sintesi della giornata da parte del Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci.



GEMBILLO GIUSEPPE, docente ordinario di Storia della Filosofia presso l’Università di Messina, direttore Centro Studi di Filosofia della Complessità “Edgar Morin”, ANDRIOLO ATTILIO, medico sportivo, scrittore, presidente Associazione culturale Teseo, LETTERIA TRISCHITTA, docente, MANERI GUGLIELMO, presidente ITALIA NOSTRA MILAZZO, CACCETTA ANTONINO, docente universitario, CARRAUDO PIPPO, medico igienista, scrittore e poeta, LAGANA’ SANTI, presidente Associazione Città Invisibili, MONFORTE CARMELO, ex Dirigente Scolastico, CARLO CALVARUSO, biologo, MUNAFO’ STEFANO, biologo e docente, BISOGNANO GAETANO docente, STAGNO LOREDANA, docente, presidente UCIIM Milazzo, FILIPPO RUSSO docente, CIMINO FRANCESCA docente, BARBARA PASQUALE docente, LA MACCHIA CARMELO docente, BARCELLONA ANTONINO, Comandante, SIBILLA ELVIRA avvocato ed ex pretore, BARBERA NELLA, docente past president UCIIM, i diciannove autorevoli e graditi ospiti che, per qualche ora, hanno lietamente interpretato il ruolo di “Nonno speciale” di tanti nipoti raccontando le loro esperienza di vita, il loro percorso di studi e le difficili scelte a volte effettuate, non sottraendosi alle tante domande e curiosità degli alunni.



La partecipazione attiva degli studenti del Majorana ha trasformato la ricorrenza in concrete occasioni di cittadinanza attiva, suggellando la validità dell’innovativo approccio pedagogico intrapreso dal Tecnologico di Milazzo nel coniugare apprendimento scolastico e impegno civico per veri e propri laboratori sociali di connessione intergenerazionali e confermando la centralità della scuola come luogo di incontro, confronto e crescita collettiva.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.