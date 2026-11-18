Palermo 18 novembre 2024 – Il 20 novembre anche Palermo scende in piazza per lo sciopero generale della Cgil contro le politiche economiche che impoveriscono il Mezzogiorno, per lo stop al carovita, per un lavoro stabile, un fisco giusto, salari equi e pensioni più alte. E ancora: per una sanità pubblica accessibile, contro lesclusione dei giovani condannati all’esilio o all’inattività forzata, per il diritto allo studio e alla casa, per scuole e cantieri di lavoro sicuri e servizi pubblici efficienti. Per la pace, il disarmo, la difesa della Costituzione.

Assieme alla Cgil alla manifestazione ci saranno studenti e studentesse dei licei e dell’Università, in piazza per la Giornata internazionale dello studente, e le associazioni. Alla mobilitazione hanno aderito anche Cobas e Cub. Si fermano tutti i settori pubblici e privati, tranne trasporto aereo e ferroviario. Autobus dell’Amat in funzione solo nelle fasce di garanzia, dalle 5 alle 8.30 e dalle 17.30 alle 20.30.

Alle ore 9 il concentramento a piazza Marina. Il corteo percorrerà corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Turati (Politeama), via Ruggero Settimo e arriverà a piazza Verdi. Durante il corteo si alterneranno gli interventi. E sul palco, montato davanti al Teatro Massimo, interverranno due rappresentanti degli studenti universitari e medi, il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e, per le conclusioni del comizio, la segretaria della Cgil nazionale Serena Sorrentino.

“Protestiamo e non ci fermeremo perché viviamo una crisi che è il risultato di un modello di sviluppo che scarica i propri fallimenti sulle lavoratrici e sui lavoratori, sui pensionati, sui giovani – afferma il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – Quella dei giovani è una esclusione sociale programmata, da un sistema iper-capitalista che considera le morti sul lavoro, vittime collaterali. Ma le persone che muoiono sul lavoro o nelle loro guerre, non sono numeri, sono vite spezzate. Le emergenze, legate all’economia di guerra così come quelle legate al carovita e all’insicurezza sociale non possono essere negate o esorcizzate, come si è fatto, parlando di percezione. Non bastano interventi spot, una tantum, né bonus. Esiste un disagio sociale quotidiano, una condizione di “invivibilità”, una emergenza visibile a chi vuol vedere. L’abitare, ad esempio, è un’emergenza sociale che tocca famiglie e giovani, mentre chi governa decide di non vedere che ci sono famiglie senza case e case senza famiglie”.

Un autunno caldo, ricorda il segretario Cgil Mario Ridulfo, iniziato a Palermo con la mobilitazione del 14 ottobre, proseguito con la manifestazione del 17 della Cgil con le associazioni della Via Maestra, con le assemblee generali del sindacato e le assemblee di queste settimane in tutti i posti di lavoro.

A Palermo sfileranno in tanti, a partire dai luoghi di lavoro delle tante vertenze aperte che il segretario Cgil Palermo elenca: la Sirti, sulla quale incombe una minaccia di licenziamenti collettivi, la Sispi, la Seli-kab, i rider, gli ex Almaviva ancora in attesa dei progetti di reimpiego, i lavoratori 4U della commessa Mooney, con 96 posti di lavoro a rischio, il lavoratori del Comune di Palermo in stato di agitazione dal 30 ottobre, gli operai edili della Cmc, rimasti ancora senza certezze sul futuro di tre opere pubbliche di Palermo, i lavoratori della coop sociale Social.it dal futuro ancora nebuloso e quelli del gruppo Karol, i medici dell’Ospedale Giglio che chiedono la trasformazione in struttura pubblica e stipendi adeguati, la comunità aeroportuale, i lavoratori licenziati dell’Airone Parking, le imprese di pulizia degli assessorati regionali in stato di agitazione dal 26 ottobre, i lavoratori delle aziende ancora chiuse per l’incendio del Conca d’Oro, tra cui tanti in ammortizzatore sociale.

«Anche gli studenti di Palermo saranno in piazza venerdì 20 novembre per la giornata internazionale dello studente – afferma Gaia Ragusa della Rete studentesca Palermo – Tra occupazioni e autogestioni, la città è attraversata da un clima di mobilitazione generale. Ora è tempo di portare le nostre istanze anche in piazza. Da anni viviamo in scuole non sicure,con strutture fatiscenti, senza gli spazi adatti per la didattica e in un sistema scolastico che non si basa sulle reali necessità di noi studenti. E proprio per questo crediamo che la protesta sia uno strumento fondamentale per rimettere al centro le necessità di chi le scuole le vive ogni giorno.Sono state più di 20 le scuole palermitane che in queste settimane hanno deciso di occupare, siamo tornati a farci sentire. Il 20 saremo in piazza al fianco di lavoratori e studenti universitari pretendendo scuole, università e posti di lavoro all’altezza delle necessità dei giovani, per garantirci un futuro dignitoso qui in Sicilia».Non possiamo accettare che il diritto allo studio continui a dipendere dalla fortuna o dalle totali risorse economiche delle famiglie.

“In Sicilia migliaia di studenti e studentesse universitarie si trovano ogni anno a fare i conti con borse di studio insufficienti, carenza di posti letto e servizi inadeguati. Sono ostacoli che – dichiara Giovanna Billitteri coordinatrice Udu Palermo – incidono concretamente sulla possibilità di proseguire il proprio percorso universitario. Scioperiamo per pretendere azioni concrete dalle istituzioni. Nessuno deve rinunciare a studiare per i continui tagli all’istruzione. Il futuro delle nuove generazioni non può essere lasciato al caso: studiare è un diritto, non un privilegio”.





















Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.