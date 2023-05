Live concert by @xcrswx

Dj-set by A Colder Consciousness e

Mario Adamo



Mercoledì 31 maggio dalle ore 20 alle ore 24

Institut français Palermo

Terrazza (Cantieri Culturali alla Zisa)

Via Paolo Gili, 4, Palermo

Mercoledì 31 maggio dalle ore 20.00 alle ore 24.00 si svolgerà sulla Terrazza (Cantieri Culturali alla Zisa) dell’Institut français di Palermo un concerto di @xcrswx e a seguire un dj set con A Colder Consciousness e Mario Adamo.

@xcrswx è un duo composto dalla batterista e truccatrice Crystabel Riley, già attiva nel trio noise Maria and the Mirrors e recente collaboratrice di Sue Lynch e della London Improvisers Orchestra, e da Seymour Wright, sassofonista impegnato in progetti con Ute Kanngiesser, Antonin Gerbal, Joel Grip e Pat Thomas e Paul Abbott. @xcrswx ha firmato la colonna sonora per Dreaming Alcestis.

Flora Pitrolo (A Colder Consciousness) è un’accademica e DJ. La sua ricerca indaga la performance sperimentale e le culture musicali degli anni ’80, con particolare attenzione alla scena italiana. Insieme a Jennifer Malvezzi, ha curato di recente un volume edito da Silvana Editoriale, il primo contributo organico che mette in luce, ripercorre e rivaluta in chiave contemporanea il lavoro del duo Taroni-Cividin, la cui produzione, tra arti performative, video, intermedia art, installazione site specific, costituisce una tra le più cruciali e più sottovalutate esperienze sperimentali della scena europea tra anni Settanta e anni Ottanta.

Mario Adamo è un Dj ed esploratore sonoro il cui lavoro abbraccia la musica ambient con radici post punk. Con un approccio basato principalmente su improvvisazione, campionamento e looping sparso, il tentativo è quello di immergersi nell’ignoto attraverso suoni digitali atmosferici, manipolazioni audio e registrazioni sul campo. Gli ultimi lavori includono collaborazioni audiovisive con Landescape 2015, Ortigia Sound System Festival, Wesh Studio e Maat Festival.

L’evento è promosso dal Museo Civico di Castelbuono in collaborazione con Sicilia Queer filmfest, a cura di Nuova Orfeo. Si svolge nell’ambito del programma pubblico del progetto filmico Dreaming Alcestis, a cura di Beatrice Gibson e Maria Rosa Sossai.

Dreaming Alcestis è attualmente esposto fino al 10 settembre al Museo Civico di Castelbuono con una mostra a cura di Laura Barreca. Commissionato dal Museo Civico di Castelbuono (Palermo) e l’Hayward Gallery Touring del Southbank Centre (Londra) per il British Art Show 9, Dreaming Alcestis è realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (X Edizione 2021), Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Il film è prodotto da Okta Film, con il supporto di ICONOCLAST e Somesuch.

CONTATTI STAMPA

Inghilterra: Isabel Davies isabel@sam-talbot.com / Italia: Sofia Li Pira sofialipira@gmail.com

CONTATTI

Museo Civico Castelbuono

Piazza Castello

Castelbuono (PA) 90013

www.museocivico.eu

info@museocivico.eu

