Palermo 24 giugno 2026 – Si terrà domani l’ultimo incontro della II edizione del Caffè Letterario. Alle ore 16, nei locali di Arci Porco Rosso, in piazza Casa Professa, 2, sarà presentato il libro “La Scuola, la Formazione e la Cultura” di Calogero Audino, presidente palermitano dell’associazione disabili visivi (Adv) e responsabile del dipartimento politiche per il lavoro e inclusione delle persone con disabilità della Cgil Palermo.

“In questo libro l’autore – spiegano gli organizzatori – analizza quali sono i criteri e gli ambiti cruciali per costruire una società non solo efficiente, ma anche profondamente umana e giusta. In un mondo in continua evoluzione, l’autore individua nell’educazione e nella formazione gli strumenti fondamentali per garantire il progresso e lo sviluppo di una società di condivisione e di solidarietà”.

L’incontro sarà un momento di condivisione e di riflessione, con scambio di idee e pensieri attorno alle tematiche della scuola, della formazione e dell’uguaglianza. La seconda edizione del Caffè Letterario, iniziata il 15 gennaio, è stata organizzata da Associazione Disabili Visivi, Arci Porco Rosso, Cgil Palermo, Spi Cgil Palermo, ufficio politiche per il lavoro e inclusione delle persone con disabilità della Cgil, associazione Retinopatici e ipovedenti siciliani, Disability Pride.

E’ possibile partecipare da remoto tramite il seguente link:

https://us02web.zoom.us/j/85271014126?pwd=7jDNmadwIJfSplxst8RD14Bs1UkwrC.1





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