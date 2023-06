Nell’edizione 2023 del Torneo delle Madonie, la squadra del Castellana si è aggiudicata la vittoria. In una partita molto intensa ed equilibrata contro il Mufara Polizzi, la squadra di mister Di Maria è riuscita a segnare grazie a Ferruzza nella ripresa. Nel finale, il Mufara ha avuto l’opportunità di pareggiare con un rigore, ma Marrone ha sbagliato il tiro.

Il presidente del CR Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana, ha elogiato la bellissima finale svolta in un meraviglioso contesto paesaggistico. Ha ringraziato l’intero comprensorio madonita per il loro contributo al calcio e ha congratulato entrambe le squadre per l’impegno dimostrato nella partita conclusiva del torneo. La signora Francesca, moglie del presidente Morgana, ha premiato il capitano del Castellana consegnandogli il trofeo realizzato dall’artista Letizia Li Puma.

La finale del Torneo delle Madonie ha anche visto l’assegnazione di altri importanti premi: Diego Ferruzza del Castellana ha vinto il premio come miglior capocannoniere del torneo intitolato a “Santi Cucco”, mentre il premio fair play “Andrea Giaconia” è stato vinto dal Petralia Soprana. Inoltre, il premio per il miglior portiere, istituito quest’anno, è andato a Marco Macaluso del Castellana.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti anche Lillo Andolina, consigliere regionale LND, Mario Porretta, responsabile dell’attività amatoriale Lnd, e Fabio Capuana, segretario delegazione di Palermo. I sindaci delle due squadre finaliste, Luigi Iuppa di Geraci Siculo, Gandolfo Librizzi di Polizzi, e Francesco Calderaro di Castellana, hanno partecipato all’evento.

