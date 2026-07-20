La Lega Navale Italiana di Riposto ha fatto visita nei giorni scorsi a ‘Lo Spirito di Stella’, il primo catamarano al mondo interamente accessibile alle persone con disabilità, divenuto negli anni un simbolo di inclusione e di libertà attraverso il mare. A un anno dalla tappa dell’imbarcazione a Riposto, il presidente Giuseppe Ballistreri, accompagnato dal socio Alessandro Magrì, si è recato presso la Base del Comando Marittimo della Sicilia di Augusta, dove è stato accolto da Andrea Stella e il suo equipaggio, dall’Ammiraglio Roberto Camerini, ex delegato regionale Liguria della Lega Navale Italiana, e dal socio della Lega Navale Italiana di Brucoli Augusta Vincenzo Sicuso, per rinnovare il legame con un progetto che continua a rappresentare un punto di riferimento nella promozione dell’accessibilità e della cultura del mare.





Nato da un’idea dell’imprenditore Andrea Stella, il catamarano offre da oltre vent’anni a persone con disabilità la possibilità di vivere la navigazione senza ostacoli, trasformando il mare in uno spazio di condivisione, autonomia e partecipazione. Un’esperienza che negli anni è diventata un modello internazionale di inclusione e abbattimento delle barriere.





La visita ha rappresentato anche l’occasione per ricordare la presenza di ‘Spirito di Stella’ a Riposto nell’estate dello scorso anno, quando il catamarano è stato protagonista di quattro intense giornate dedicate all’inclusione e alla cultura del mare. In quell’occasione ha accolto a bordo numerose persone con disabilità delle associazioni del territorio, offrendo loro l’emozione della navigazione grazie alla collaborazione della Lega Navale Italiana – Sezione di Riposto, nell’ambito del progetto “WOW – Wheels on Waves”, promosso dal Ministero della Difesa.





L’imbarcazione ha inoltre preso parte all’Etna Sea Race, la regata organizzata dalla Lega Navale di Riposto, contribuendo a rendere ancora più significativo un evento che ha unito sport, solidarietà e inclusione. “Lo scorso anno abbiamo vissuto delle giornate che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità e nelle persone che hanno avuto l’opportunità di salire a bordo di Spirito di Stella – dichiara il presidente della Lega Navale di Riposto, Giuseppe Ballistreri – Tornare oggi a visitare questa straordinaria imbarcazione significa confermare il nostro impegno nel promuovere un’idea di mare aperta a tutti, senza alcuna barriera. Lo Spirito di Stella è molto più di un catamarano: è un messaggio di speranza, inclusione e rinascita che continua a navigare e a ispirare chiunque lo incontri. Ringrazio per l’accoglienza che ci hanno riservato presso la Base del Comando Marittimo della Sicilia di Augusta”.

La Lega Navale Italiana di Riposto rinnova la propria disponibilità a sostenere iniziative che, attraverso il mare, sappiano diffondere i valori dell’inclusione, della solidarietà e dell’accessibilità.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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