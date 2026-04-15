Prosegue con slancio la carriera internazionale del Direttore d’Orchestra siciliano Francesco Di Mauro, che continua a portare la sua bacchetta sui più prestigiosi palcoscenici non solo italiani ma anche stranieri.



“Canto di primavera” è il titolo del prossimo evento che lo vedrà sul podio, alla direzione dell’Orchestra Sinfonica Brutia, venerdì 17 aprile alle 20.30, nello storico teatro di tradizione “Alfonso Rendano” di Cosenza, uno dei più autorevoli presìdi culturali del Mezzogiorno. Il programma proposto al pubblico si dispiega in due parti: “Johannes Brahmas, concerto per violino e orchestra op. 77, con la violinista di fama internazionale Anna Tifu; a seguire la Sinfonia n. 6 in Fa Maggiore op. 68 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, capolavoro che celebra il rapporto tra uomo e natura attraverso atmosfere luminose e suggestive.





Pochi giorni dopo, venerdì 8 maggio, Di Mauro volerà a Seoul, in Corea del Sud, per il “Seoul World Sound Festival”, gala lirico di rilievo internazionale che riunisce artisti e interpreti di primo piano del panorama operistico.



Il Maestro Francesco Di Mauro sarà inoltre uno dei protagonisti del prestigioso Opera Festival di Bratislava, evento storico giunto alla sua 60esima edizione, e di grande rilievo nell’ambito della musica classica. Il Direttore dirigerà in particolare Tosca, uno dei capolavori più amati del repertorio lirico, domenica 28 giugno alle ore 20 nel suggestivo Castello di Bratislava.

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