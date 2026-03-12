43° anno n.1881 -Il Giornale di Cefalù -12-3-2026 – Rimborsati 660 euro

Accompagnare, rassicurare e tutelare il consumatore. Bolletta elettrica, lo sportello CAB fa recuperare 660 euro ad un utente. Interviste Alessio La Martina e Giuseppe Ricotta.

Teatro Cicero, una storia che continua. Si incontrano gli eredi delle famiglie che nel 1800 lo costruirono a proprie spese per poi farne dono alla città. Interventi Carlo La Calce ed il sindaco Daniele Tumminello.





Associazioni FIDAPA E AUSER, le poetesse del ‘500, la storia di Veronica Franco “cortigiana onesta”, “meretrice e scrittora”, scoperta grazie a Benedetto Croce. Intervento Rosalba Gallà.

“Una Chiesa di donne?”: Adelaide Coari, amica di Papa Giovanni XXIII, la beata Armida Barelli e sorella Maria, vicina a Gandhi. Intervento Cettina Militello, presidente Fondazione Via Pulchritudinis.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 43 n.1881 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 12 marzo 2026 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

