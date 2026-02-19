43° anno n.1878 -Il Giornale di Cefalù -19-2-2026 – Plastic Free

L’impegno dell’associazione Plastic Free per ripulire il territorio dai rifiuti e soprattutto dalla plastica. Ai 5 eventi svoltisi nel 2025 hanno partecipato 130 volontari e sono stati raccolti 5000 kg di rifiuti… anche 3 frigoriferi abbandonati al porto di Presidiana insieme ad indumenti intimi. Prossimo appuntamento il 21 febbraio nella spiaggia di Capo Playa. Intervista Marie Blanche Le Mauff.





Alla ricerca di un parcheggio. I cantieri in corso nelle principali arterie riducono i posti auto nonostante la disponibilità del Lungomare Giardina deliberata dall’Amministrazione. Forza Italia si fa portavoce dei disagi dei cittadini. Intervista Giuseppe Provenza.

“Ah, sei tu? Poi ti dirò perchè ti ho nominato arcivescovo di Palermo… promettimi di rimanere quello che sei e di non cambiare mai”. Sono parole scolpite nella coscienza di mons. Corrado Lorefice che, ricorda al Di Francesca, l’incontro con Papa Francesco. “Nel segno della Speranza”, uno speciale del Giornale di Cefalù sulla viva testimonianza – raccolta in 5 incontri da Nuccio Vara per l’editore Zolfo – di mons. Lorefice, da 10 anni, guida della Chiesa palermitana nel segno di don Pino Puglisi. I temi: pace, migranti, mafia, nuove droghe, violenza giovanile, lavoro.





Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 43 n.1878 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 19 febbraio 2026 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

