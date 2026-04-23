43° anno n.1887 -Il Giornale di Cefalù -23-4-2026 – Pace Fiscale

Tributi non pagati. E’ possibile una definizione agevolata per Imu, Tari, Imposta di soggiorno fino all’azzeramento delle sanzioni e degli interessi. Opportunità e scadenze. Intervista ViceSindaco Rosario Lapunzina.





Dal 22 al 26 aprile a Cefalù la dodicesima edizione di “Earth Day”; sport, arte e cultura nel centro storico, lungomare, Rocca, contrade. Intervista assessore Salva Mancinelli.

Acqua, Amap, bollette forfettarie; la maggioranza rinvia il Consiglio. Intervista Angela Fatta, Innoviamo Cefalù.





Accademia Pulchritudinis – Voci di Donne dal Libano: “La Sposa ribelle”. Interv. Lina Issa, artista e scrittrice libanese.

Kepha Volley. Le ragazze cominciano bene i play-off. Intervista allenatore Marco Sabatino.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 43 n.1886 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 23 aprile 2026 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale youtube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

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