La variante generale del piano regolatore, approvata il 15 maggio dall’Assessorato regionale territorio ed ambiente, occasione di sviluppo ecosostenibile nel rispetto della vocazione turistica e culturale. Trascorsi 50 anni per il nuovo strumento urbanistico. Intervista assessore Tania Culotta.

Si “sgonfia” una storica impresa di via Verga. Chiude, infatti, il gommista Culotta. L’intraprendenza di mastro Saro, la tenacia dei figli. Intervista Nino Culotta.





Sui monti, dentro la terra, in acqua, pronti ad aiutare chi è in difficolta. Aprile – maggio 5 incidenti ed 1 morto sulla Rocca. Numerose chiamate al 112. Per la prima volta al Giornale di Cefalù Leonardo La Pica, presidente regionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Le paure che ci bloccano. La forza di stare insieme. Passare dalla marginalità alla comunità. Quattro proposte dell’Azione Cattolica ai giovani adulti. Interv. Claudia D’Antoni.





Questi i servizi principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n.1841 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 22 maggio 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

