Il volume Ioloredana approda al Parlamento Europeo. La Presidente Roberta Metsola ha manifestato apprezzamento per il significato umano e artistico dell’opera, evidenziando il messaggio di resilienza, creatività e impegno culturale che emerge dalla testimonianza lasciata da Loredana D’Ugo.

Nel maggio 2026, in occasione della missione istituzionale della Presidente a Roma, è previsto un incontro durante il quale Agostino Di Lisi, curatore del libro, avrà l’onore di consegnarle personalmente una copia del volume.





Il progetto editoriale ripercorre opere e percorso artistico di Loredana D’Ugo, pittrice siciliana, contraddistinta da una ricerca espressiva fondata sulla materia e sul colore, con lavori oggi presenti in collezioni private sia in Italia sia all’estero. Attraverso tecniche miste e linguaggi visivi personali, l’artista ha sviluppato una poetica capace di coniugare introspezione, memoria e sperimentazione artistica.

Nata a Palermo nel 1977 e cresciuta tra Altavilla Milicia e Termini Imerese, Loredana D’Ugo ha manifestato sin da giovane una forte sensibilità artistica, sviluppando un linguaggio espressivo personale orientato alla ricerca materica e cromatica. Dopo gli studi artistici e il percorso formativo presso l’Accademia di Belle Arti, ha costruito una produzione pittorica caratterizzata da figure sospese e identità interiori, in cui colore e materia diventano strumenti di indagine emotiva.





Scomparsa nel 2022, Loredana D’Ugo ha lasciato un percorso artistico significativo e una ricerca espressiva capace di trasformare l’esperienza personale in racconto universale. Le sue opere, esposte in diverse città italiane e all’estero e oggi presenti in collezioni private, continuano a testimoniare una visione artistica intensa e contemporanea. Il libro Ioloredana nasce con l’obiettivo di custodire e diffondere questa eredità artistica e umana, raccogliendo opere, testimonianze e contributi dedicati al suo percorso creativo.

