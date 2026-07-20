Il maestro e coreografo palermitano Marcello Carini volerà nella Repubblica Dominicana per rappresentare l’Italia in uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati alla danza. Carini è stato infatti invitato ufficialmente a partecipare al Só Dança in Motion República Dominicana 2026, manifestazione che dal 3 al 9 agosto riunirà artisti, coreografi, docenti e professionisti provenienti da numerosi Paesi del mondo.

L’evento si svolgerà tra Santo Domingo e Santiago de los Caballeros, con il sostegno della Direzione Generale delle Belle Arti della Repubblica Dominicana e la collaborazione di istituzioni culturali e accademiche nazionali e internazionali. Nel corso della settimana sono previsti workshop, conferenze, incontri accademici, attività formative e momenti di confronto artistico finalizzati alla promozione dello scambio culturale e alla crescita professionale nel settore della danza.





L’invito rivolto a Marcello Carini rappresenta un importante riconoscimento internazionale per il percorso artistico del coreografo palermitano, chiamato a condividere la propria esperienza all’interno di un programma che valorizza il dialogo tra culture e la cooperazione attraverso il linguaggio universale della danza.

La partecipazione del maestro siciliano conferma ancora una volta come il talento e la professionalità espressi dalla scuola italiana della danza continuino a essere apprezzati anche oltre i confini nazionali, contribuendo a rafforzare i rapporti culturali tra l’Italia e la Repubblica Dominicana in un contesto di respiro internazionale.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.