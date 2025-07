Il Museo civico di Storia Naturale del comune di Comiso, in provincia di Ragusa, è una delle tante perle nascoste all’interno della nostra Isola.

È composto, per larga parte, dalla collezione di Gianni Insacco che è anche curatore scientifico dello spazio museale. Tra i pezzi di maggior pregio alcuni cetacei e i resti dell’ormai famoso “elefante nano”, che è stato rinvenuto e scoperto dallo stesso Insacco circa 15 anni fa in una zona nei pressi di Comiso e che testimonia la presenza di elefanti in Sicilia in epoca preistorica.

Ubicato nell’ex Istituto d’Arte di via Degli Studi, il museo, con i suoi oltre settemila reperti fossili di vertebrati e invertebrati del Quaternario, è il settimo museo italiano in ordine di importanza.





Fondato nel 1991 oggi l’istituto, di proprietà del comune, dispone di un numero eccezionalmente elevato di reperti e di spazi espositivi, che lo rendono uno dei più importanti musei naturalistici della Sicilia orientale.

All’interno delle sue sale possiamo esaminare anche una delle più grandi collezioni malacologiche della regione e uno dei rarissimi esemplari esposti in Europa di Celacanto, un’antica specie preistorica di pesce che per oltre duecento anni è stata creduta estinta, ma che in realtà era solo confinata in profondi tratti di mare al largo dell’Oceano indiano.

Le sue sale sono particolarmente ricche di ricostruzioni, tra queste un Dodo dell’isola di Mauritius, antica specie di cetacei oggi scomparsa e un Tilacino della Tasmania, estintosi anch’esso per colpa dell’uomo.

Il museo è famoso anche per possedere la più importante collezione cetologica dell’Italia meridionale, la settima a livello nazionale, con decine di scheletri di mammiferi marini conservati e da analizzare.





La Rete dei Musei Comunali della Sicilia. Il museo civico di storia naturale di Comiso fa parte della Rete dei musei comunali della Sicilia, progetto promosso da ANCI Sicilia che ha visto ad oggi l’adesione di circa 100 Comuni e 200 siti museali attraverso una formale delibera di giunta comunale. L’iniziativa, cui è dedicato il portale musei-sicilia.it, può considerarsi come l’avvio di un “arcipelago” di progetti finalizzati a valorizzare e migliorare i singoli musei comunali sotto molteplici punti di vista e promuovere ancor di più il patrimonio culturale siciliano nel suo complesso. Tale opera di promozione, valorizzazione e miglioramento è pensata sia nell’interesse della fruizione di coloro che vivono in Sicilia sia in favore dei turisti.

Per avere maggiori informazioni sulla rete dei musei, per comprendere come aderire e per collaborare e proporre progetti e iniziative è possibile visitare il portale musei-sicilia.it o scrivere a museisicilia@anci.sicilia.it





Alla scoperta degli spazi museali. Il museo di Comiso, che nel 2023 si è rinnovato con l’aggiunta di nuove sale, come l’aula didattica dedicata ai servizi educativi e la sala degli abissi con audioguide plurilingue, e con la presentazione di un nuovo sito web, offre anche la possibilità di svolgere attività per adulti e bambini nei laboratori e di visitare l’esposizione di nuovi reperti e il riallestimento della sala cetacei, dove i visitatori saranno invitati a immergersi nell’oceano, tramite una passerella immersiva pensata per rendere più coinvolgente la comprensione dell’ambiente marino.

Gli spazi museali sono gestiti da Civita Sicilia (una società del gruppo Civita) e da Logos, con la partecipazione di Fondazione Archimede, Legambiente e Sicindustria Ragusa.





Riconosciuto a livello internazionale. Il Museo Civico di Storia Naturale di Comiso, uno dei più importanti d’Italia, è riconosciuto come “Istituzione Scientifica” dal Ministero dell’Ambiente e svolge un ruolo fondamentale nella trasmissione della cultura scientifica e nell’analisi dell’evoluzione del territorio ibleo attraverso lo studio e la conservazione della biodiversità nonché un’azione di sensibilizzazione verso i problemi della conservazione della natura e della sostenibilità ambientale. Costituisce anche un polo scientifico e di divulgazione naturalistica in ambito nazionale ed internazionale per l’importanza dei suoi reperti e delle sue collezioni.





Sezione paleontologica e sezione zoologica. Lo spazio occupato dal Museo si estende su oltre 1.500 metri quadrati con una sezione paleontologica dedicata all’origine della vita e all’evoluzione animale, costituita da più di 30.000 reperti provenienti da vari continenti oltre che dalla Sicilia e dagli elefanti nani rinvenuti nel territorio di Comiso. Conserva anche una sezione Zoologica, con più di 14.000 conchiglie di molluschi marini e terrestri, pesci del Mediterraneo e dei mari tropicali nonché scheletri completi di mammiferi marini che formano la più importante collezione cetologica dell’Italia meridionale, settima a livello nazionale. L’esposizione comprende, tra gli altri, organismi marini abissali, un granchio gigante del Giappone di 275 cm., un esemplare di Tridacna gigante, un rarissimo esemplare di Celacanto del Madagascar, un esemplare di pesce luna del peso di 900 kg., tartarughe liuto giganti, la ricostruzione di un Dodo di Mauritius, di un Tilacino della Tasmania e una tra le più belle collezioni malacologiche della Sicilia.





Il sindaco Maria Rita Schembari. Il nostro Museo civico di Storia naturale è sicuramente un’importante istituzione scientifica di livello internazionale e rappresenta un vanto per il nostro comune. Il suo ingresso nella Rete dei musei comunali dell’ANCI Sicilia offre senza dubbio un’occasione in più per essere conosciuto da molti più visitatori e appassionati della storia naturale e dell’evoluzione umana su questa Terra.

Posso già annunciare che molto presto ci legheremo alla Rete promossa dall’Associazione dei comuni siciliani con un nuovo spazio museale di arte e ceramica dedicato a Nino Caruso, un illustre artista che si è formato proprio nella nostra città.

Nel nuovo museo, che nascerà nell’ex mercato di Comiso, saranno esposte le oltre 100 opere e le numerose pubblicazioni che Caruso ha donato alla città.





Informazioni utili. Orari di apertura: Dal martedì al sabato: 9:00 – 17:00, domenica: 9:00 – 13:00

Per info: 0932 748335

Via degli Studi 9, Comiso (RG) – Tel. 0932 748335

