In data 8 Ottobre alle ore 18,00, si è riunito il circolo del Partito Democratico di Carini, avviando le attività preparatorie delle prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2026.

“Dall’inizio di questa esperienza politica raccogliamo la diponibilità di tante e tanti cittadini a far parte del progetto dei democratici di Carini. Il Partito è pronto ad affrontare le sfide che ci aspettano, continuando ad essere il centro politico di una coalizione che guarda con interesse e apre le porte alla società civile, alle famiglie, al terzo settore, al sociale, alla difesa dell’ambiente, capace di dialogare con le imprese e i professionisti, mantenendo l’occhio attento in favore delle fasce più deboli.”





Così Titti Basso, eletta Segretario dei Dem carinesi all’esito del Congresso di giugno scorso, trovando il consenso di tutto il Direttivo eletto con Franco Candela, incaricato di seguire le operazioni di coalizione, Cinzia Silvia, Rosy Maltese, Epifanio Troia e della Segreteria Provinciale che nel mese di agosto ha affidato l’istruttoria al Vice Segretario Provinciale Avv. Marco Guerriero.

Presenti il Sindaco Prof. Monteleone Giuseppe, il Vice Sindaco Assessore Salvatore Badalamenti, e l’Assessore Vito Bortiglio, che intervenendo durante i lavori hanno condiviso l’opportunità di avere il Partito Democratico in pista.

Titti Basso, Segretario del PD di Carini

Luogo: CARINI, PALERMO, SICILIA

