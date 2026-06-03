È scomparso il 1° giugno, all’età di 76 anni, il dottor Pippo Moschetti, storico chirurgo dell’Ospedale Cervello di Palermo. Con lui la città perde una figura di grande spessore umano e professionale, un medico capace di coniugare competenza, dedizione e sensibilità in una carriera interamente spesa al servizio degli altri.

Per decenni componente della Chirurgia d’Urgenza del nosocomio palermitano, dove ha prestato servizio fino al 2012, Moschetti è stato un punto di riferimento della sanità cittadina. Nel corso della sua attività ha affrontato e risolto con successo interventi particolarmente complessi, guadagnandosi la stima dei colleghi, l’affetto dei pazienti e il riconoscimento della comunità medica. Molti ricordano ancora la sua capacità di intervenire con lucidità e determinazione anche nei casi più difficili, quando le speranze sembravano ridotte al minimo.





La professione medica non è stata per lui soltanto un lavoro, ma una vera missione. Alla passione per la chirurgia d’urgenza ha affiancato un impegno costante sul terreno sociale e civile. Pur restando lontano dai riflettori della politica attiva, non ha mai rinunciato a offrire il proprio contributo di idee e riflessioni sui temi dei diritti civili, seguendo con interesse le vicende amministrative della città.





Chi lo ha conosciuto ne ricorda soprattutto le qualità umane: la disponibilità all’ascolto, la gentilezza nei rapporti personali, la sensibilità verso i problemi della gente e una rara capacità di comprendere le persone. Sempre presente nei momenti di confronto e di impegno civile, sapeva distinguersi per l’intelligenza brillante e una lucida capacità di analisi che rendevano prezioso ogni suo intervento.

Con la sua scomparsa se ne va un professionista stimato e un cittadino esemplare. Resta il ricordo di una vita vissuta con passione, responsabilità e profondo senso del servizio verso la comunità: un’eredità morale destinata a vivere nella memoria di quanti hanno avuto la fortuna di incontrarlo.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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