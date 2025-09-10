Il Sicilia Classica Festival annuncia con soddisfazione l’esito positivo del ricorso presentato al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, che ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, ha sospeso gli effetti del provvedimento prot. n.4888/2025 del Parco Archeologico Naxos Taormina.

Grazie a questa decisione, l’attesa produzione di “Carmen” andrà regolarmente in scena il 13 settembre 2025 alle ore 21 nello straordinario scenario del Teatro Antico di Taormina, confermando così la presenza della celebre opera nel programma del Festival patrocinato dal Comune di Taormina.







“È una grande vittoria non solo per il Sicilia Classica Festival ma anche per tutti gli spettatori e gli appassionati di musica e cultura che attendevano con entusiasmo questa rappresentazione – dichiara la Direzione del Festival –. Il nostro impegno è sempre stato ed è tuttora quello di valorizzare i luoghi più prestigiosi della Sicilia attraverso l’arte e la musica, con progetti di alto profilo culturale e internazionale.”



Il Sicilia Classica Festival rinnova quindi l’invito al pubblico a partecipare a un evento che si preannuncia di straordinaria intensità artistica e scenica, in uno dei palcoscenici più suggestivi al mondo.

Luogo: Teatro Antico di Taormina

