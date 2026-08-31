Due storie parallele, quelle che racconta Martino Giordano, nel suo romanzo d’esordio “Variazioni sul tema” (ed. Solferino), iniettando una mistura potente di ferocia, miseria, pietà e indulgenza. Un romanzo che scava in profondità, esplorando la geografia di due città piene di contrasti e invase dalla musica, in una lotta impari come quella contro se stressi.

La sua presentazione alle 18 di martedì 1 settembre in piazzetta Bagnasco. Dialoga con l’autore Bella Blandina, attrice ed esperta di studi di genere.

Il libro

Lidia ha ventitré anni, un’audizione importante da affrontare e tante notti insonni: quelle passate davanti allo specchio a guardarsi senza riconoscersi. È una delle violoncelliste più talentuose del conservatorio di Palermo, ma da qualche tempo si sente dentro un corpo sbagliato. Eppure quella è la Lidia che i suoi genitori hanno cresciuto e che Dalila ama. Dalila che sembra la principessa delle fate, la sua fidanzata pianista, con cui affronterà la prova che potrebbe portarle a Berlino. Forse. Perché quando si presenta un’altra occasione, quella di intraprendere un percorso di transizione, anche il più grande dei sogni di carriera sembra impallidire di fronte alla speranza di potersi sentire finalmente se stessi. A diversi chilometri di distanza, a Praga, Leo vive tra stanze di motel e locali notturni, trascinando dietro di sé un senso di solitudine e sconfitta, fino a una sera particolarmente disperata in cui incontra Selene, una drag queen salvifica e fatale, duplice come l’anima della città in cui abitano. Mentre le loro vite in bilico si intrecciano, Leo arriverà a chiedersi se lo abbia aiutato solo per portarlo con più certezza alla rovina. Nei pieni e nei vuoti delle storie di Lidia e Leo, che si rispecchiano e si rincorrono attraverso gli anni e le distanze.

L’autore

Martino Giordano è nato a Palermo il 4 dicembre 1997. Si è laureato in Lettere all’Università degli studi di Palermo e ha vissuto un anno a Praga. Ha studiato alla Scuola Holden, a Torino, dove attualmente vive e frequenta il corso di laurea magistrale in Letterature comparate presso l’Università degli studi di Torino. Nel 2017 ha iniziato un percorso di transizione come persona non binaria. Il suo primo romanzo, Variazioni sul tema, uscito a febbraio 2025 per Solferino, si è aggiudicato il Premio Letterario Iannas, il Premio Laura Grasso per la letteratura LGBTQIA+ e il Premio Giovane Promessa della Letteratura Nazionale.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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