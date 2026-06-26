Una svolta decisiva per la gestione dei rifiuti e la sostenibilità ambientale nel territorio giarrese. Alla presenza del sindaco Leo Cantarella, dell’assessore all’Ambiente Giuseppe Cavallaro e dei vertici della Igm (la società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, rappresentata dal dirigente ing. Antonio Di Stefano), è stato ufficialmente inaugurato e aperto alla cittadinanza il nuovo Centro Comunale di Raccolta (CCR). L’opera, attesa e fondamentale, è stata concepita con l’obiettivo di ottimizzare il conferimento differenziato, offrendo ai cittadini un servizio moderno, efficiente e sicuro.





Il nuovo polo ecologico sorge in via Vincenzo Pagano, all’interno del perimetro della Zona Artigianale in contrada Codavolpe (Trepunti). Si tratta di un’area strategica sia per la viabilità che per la logistica dell’intero comprensorio. Il centro si sviluppa su una superficie complessiva di circa 1.200 metri quadrati, garantendo ampi spazi operativi e di manovra sia per i mezzi aziendali sia per le auto dei privati cittadini. La struttura si distingue per una virtuosa divisione degli spazi: area coperta (circa 600 mq): ricavata all’interno di un capannone industriale dismesso e interamente riqualificato; area a cielo libero (circa 600 mq): destinata alla movimentazione e al posizionamento dei grandi cassoni scarrabili. Il nuovo sito di via Pagano sostituirà in via definitiva l’ormai obsoleto ecopunto di via Vico Platano, che cesserà ufficialmente ogni attività a partire da sabato 27 giugno. Il CCR di via Vincenzo Pagano sarà attivo dal lunedì al sabato secondo un preciso calendario: dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 11:45; rientro pomeridiano il lunedì e giovedì: orario estivo (dal 1° giugno al 30 settembre) dalle 16 alle 18 e orario invernale (dal 1° ottobre al 31 maggio)dalle 15:30 alle 17:30.





Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino, Leo Cantarella a margine del taglio del nastro: “L’apertura del nuovo e moderno Centro Comunale di Raccolta rappresenta un tassello cruciale per innalzare le percentuali di raccolta differenziata a Giarre, offrendo una risposta civile e strutturata all’intera cittadinanza.” “Con questa nuova infrastruttura – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Giuseppe Cavallaro – il Comune di Giarre e la Igm puntano a migliorare non solo i dati della differenziata, ma anche a contrastare il fenomeno del conferimento illecito, regalando alla comunità un punto di riferimento moderno e facilmente raggiungibile”.

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