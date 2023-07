Incendi a Palermo, parte la macchina della solidarietà online. Centinaia di donazioni per chi ha perso la casa o il suo apiario

Dopo le fiamme che nei giorni scorsi hanno interessato il palermitano, su GoFundMe si è messa in moto la macchina della solidarietà per aiutare, tramite una donazione online, coloro che hanno subito gravi danni.

Sulla piattaforma sono partite tre campagne solidali che hanno già ottenuto centinaia di donazioni. Undicimila euro sono stati raccolti in poche ore per supportare Pierangelo Meli: “Quella che un tempo era la casa dove i miei genitori, gli zii e i miei nipotini aspettavano che arrivassero i miei figli per giocare e stare insieme non esiste più”, ha scritto sul sito.

L’incendio del 25 luglio scorso ha praticamente lasciato due famiglie per strada. Il link per contribuire alla raccolta è https://gf.me/v/c/gfm/una-casa-per-2-famiglie.

In molti hanno subito perdite a causa delle fiamme. Tra loro alcuni membri del team FFIND: i colleghi hanno quindi lanciato un fundraising su GoFundMe raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/emergenza-fuoco-palermo.

Il fuoco tra lunedì e martedì scorso ha ucciso le api di Daniele che – scrive la fidanzata – “con passione e dedizione ha costruito la sua piccola azienda investendo tutti i suoi risparmi. Per lui – prosegue Valentina Marretta – questa non era solo un’attività commerciale, ma una connessione profonda con la natura stessa”.

“Dobbiamo ripristinare le arnie perse – continua – e soprattutto alimentare le api che ancora ci sono, ma che non possono farlo da sole, in questo scenario apocalittico, perché ogni forma di vegetazione è stata bruciata”. La campagna ha raggiunto i 5.300 euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/aiutaci-a-ripristinare-il-nostro-apiario

È la più grande piattaforma di raccolta fondi sociale al mondo, con oltre 25 miliardi di euro raccolti grazie a una community globale di 100 milioni di persone. È uno strumento efficace, affidabile e sicuro per sostenere le persone che donano e chiedono supporto durante emergenze e eventi imprevisti. Ogni raccolta fondi viene verificata dai nostri esperti di Trust & Safety: le donazioni sono sempre prelevate dai beneficiari indicati e ogni singolo donatore è protetto dalla GoFundMe Giving Guarantee.

