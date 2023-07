“Siamo vicini a tutti i cittadini che da ieri sera vivono momenti davvero angoscianti per via degli incendi, e ringraziamo i lavoratori forestali, protezione civile, vigili del fuoco e tutti gli operai dei servizi pubblici essenziali che da ore contrastano con il loro lavoro la propagazione del fuoco e le conseguenze, a Palermo, in provincia e anche nel trapanese, affrontando anche le altissime temperature che rendono sempre più difficile lo svolgimento del loro lavoro”. Ad affermarlo è Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani. “Siamo fortemente preoccupati, il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e si propone forte il tema della prevenzione da sempre carente ma anche del controllo del territorio, troppi i terreni anche privati che restano incolti che sono letteralmente micce pronte ad esplodere. La politica tutta deve impegnarsi ad approntare strategie con una vera e propria programmazione e controllo del territorio anche contro i piromani che mettono a rischio la vita dei cittadini, altrimenti si andrà solo avanti con interventi in emergenza”, commenta La Piana insieme a Franco Nuccio segretario generale Fai Cisl Palermo Trapani. “Serve una vera e propria cultura della prevenzione dei rischi derivanti da situazioni climatiche estreme come quelle che stiamo vivendo che purtroppo, è evidente non sono sporadici né nelle stagioni calde né in quelle fredde”. “Vivremo, infatti, poi una emergenza nella emergenze perché il terreno andato a fuoco in queste ore potrebbe essere a rischio smottamenti in caso di piogge torrenziali. Serve dunque un patto istituzioni e sindacati per far fronte una volta per tutte alle strategie necessarie per tutelare il nostro patrimonio ambientale e boschivo” concludono La Piana e Nuccio.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.