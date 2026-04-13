L’allarme della deputata regionale: “Mio accesso agli atti ha confermato, già mesi fa, che non esistono valutazioni ambientali, sanitarie o urbanistiche su questi impianti. I cittadini vanno tutelati dai rischi”.

“Sugli inceneritori si sta consumando il più grande e pericoloso imbroglio a danno dei siciliani. Mesi fa, grazie ad un accesso agli atti che io ho promosso, gli Uffici della Regione siciliana hanno confermato che non ci sono le valutazioni ambientali, sanitarie o urbanistiche necessarie per la loro realizzazione. Questa gravissima lacuna è già sufficiente, da sola, a rendere privo di senso ogni dibattito sull’utilità di questi impianti dal momento che non vi sono garanzie sulla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini che invece ne costituiscono il presupposto imprescindibile”.

A dirlo è Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle e vicepresidente della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità all’Assemblea regionale siciliana.

“Attorno agli inceneritori – prosegue Marano – vi sono troppi dubbi ancora da sciogliere. Catania, la mia città, non può pagare il prezzo della folle corsa di questo governo regionale verso una soluzione facile e veloce che pretende di risolvere l’emergenza rifiuti in un batter d’occhio ma che non tiene assolutamente conto delle conseguenze che potrebbero esserci sotto il profilo ambientale e sanitario”.

“Senza i presupposti di un’adeguata tutela della salute dei cittadini – conclude la deputata – non è possibile proseguire oltre. Il governo regionale si fermi e, per una volta, metta al primo posto i siciliani”.





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