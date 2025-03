“Siamo profondamente colpiti dalla notizia di un tragico infortunio mortale avvenuto in una ditta di alluminio a Termini Imerese, dove un giovane operaio ha purtroppo perso la vita mentre era a lavoro” . Lo dicono, una nota congiunta, il presidente di Panormedili CPT Gaetano Scancarello ed il vicepresidente Pasquale De Vardo, che aggiungono:” Siamo vicini alla famiglia della vittima e ci auguriamo che la magistratura e le forze dell’ordine facciano presto luce su quanto accaduto e ribadiamo con forza l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro. Ogni infortunio, e ancor di più quando si tratta di incidenti mortali, deve spingerci a riflettere sull’importanza di adottare comportamenti responsabili e di promuovere una cultura della sicurezza in ogni ambiente lavorativo. La sicurezza deve essere una priorità e solo con un impegno costante di tutti è possibile evitare che tragedie come questa si ripetano. Ribadiamo quanto sia cruciale la collaborazione tra tutte le parti coinvolte, imprese, lavoratori e istituzioni, per creare ambienti e condizioni di lavoro sempre più sicuri e tutelanti. Come Panormedil siamo sempre pronti – conclude la nota – a fare la nostra parte e dare il nostro contributo promuovendo la formazione continua e proprio per questo infatti abbiamo dato il via al

ciclo di visite, nei cantieri edili con tecnici specializzati, che coinvolgerà’ imprese e lavoratori di Palermo e Provincia e che punta a sensibilizzare l’intera filiera dell’edilizia sui temi cruciali della sicurezza sul lavoro e diffondere una cultura della prevenzione anche attraversò un uso adeguato e corretto delle tecnologie”.

