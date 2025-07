“Si deve attendere la riunione al Mimit il prossimo 28 luglio per conoscere il piano industriale della ST per Catania. La riunione di oggi è stata solo interlocutoria. Non ha aggiunto nessuna informazione a quanto conoscevamo già poiché dalla Regione sostengono di non conoscere il Piano industriale. Strano, eppure l’accordo di programma in cui vengono date proprio le informazioni riguardanti operatività e sviluppo occupazionale, è stato firmato dalla Regione lo scorso 7 maggio. Ci aspettavamo delle risposte in più anche considerando che la Regione ha finanziato ST con 300 milioni di euro. Ci piacerebbe sapere cosa intende fare per blindare il suo investimento per Catania”.





Lo afferma il segretario provinciale della federazione Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo dopo avere partecipato, questa mattina a una riunione su STMicroelectronics presso la Commissione attività produttive della Regione Siciliana.

“Mancavano gli attori principali come il presidente Schifani e l’assessore Tamajo, seppure rappresentato dal suo vicario. Il grande assente, per la seconda volta, – conclude il segretario Mazzeo – era comunque l’azienda che invece ha partecipato alla riunioni in Lombardia. Abbiamo chiesto alla Regione di non lasciarci soli nella battaglia per la difesa dei lavoratori e dello stabilimento a Catania, ci hanno assicurato sostegno”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.