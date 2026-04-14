Il PalaGalilei dell’IIS “G. Galilei – A. Di Rocco” ieri mattina era gremito. Una partecipazione viva, attenta, profondamente coinvolta ha accompagnato ogni momento dell’iniziativa “InCONTROLUCE: dalle crepe entra la luce”, promossa dalla Cooperativa Sociale ConSenso insieme all’Istituto scolastico e all’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Caltanissetta, nell’ambito delle attività dedicate alla Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo che si celebra il 2 aprile.

La mattinata si è rivelata un’esperienza intensa, ricca di emozioni e di ascolto autentico. Le testimonianze delle famiglie hanno rappresentato il cuore pulsante dell’evento: parole sincere, vissuti quotidiani, sfide e conquiste che hanno toccato profondamente gli studenti presenti. Momenti altrettanto significativi sono stati quelli legati alla proiezione del cortometraggio “InCONTROLUCE”, diretto da Valerio Cammarata, capace di restituire con delicatezza e profondità la complessità dell’autismo e la bellezza delle sue sfumature.

Al tavolo dei relatori erano presenti: Ermanno Pasqualino, assessore alle Politiche sociali del Comune di Caltanissetta; Loredana Schillaci, dirigente scolastica dell’IIS “G. Galilei – A. Di Rocco”; Gaetano Terlizzi, pedagogista; Roberta Italiano, psicoterapeuta e referente della Cooperativa ConSenso; Valerio Cammarata, regista del cortometraggio; Daniela Fasciana, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp2.

Ognuno ha offerto un contributo complementare, restituendo un quadro ricco e multidimensionale dell’autismo e delle sfide educative, sociali e culturali che lo accompagnano. Il dialogo con gli studenti ha confermato quanto il tema sia sentito e quanto sia necessario continuare a creare spazi di confronto reale, capace di generare consapevolezza e responsabilità condivisa.

“InCONTROLUCE” si conferma così non solo un evento, ma un percorso: un invito a guardare oltre le apparenze, a riconoscere che ogni crepa può diventare un varco da cui entra luce. Una luce fatta di comprensione, relazione, inclusione autentica.

La Cooperativa ConSenso, l’Istituto “Galilei – Di Rocco” e il Comune di Caltanissetta rinnovano l’impegno a proseguire insieme questo cammino, affinché la cultura dell’inclusione non resti un principio astratto, ma diventi pratica quotidiana, condivisa e concreta.

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