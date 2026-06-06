“Chiediamo al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani di convocare urgentemente un tavolo per discutere della situazione di crisi in cui versa la società del gruppo Rizzani di Eccber per salvaguardare il futuro occupazionale del personale e delle imprese controllate e per garantire la continuità delle opere strategiche per lo sviluppo infrastrutturale della Sicilia e dei lavori del Consorzio Chrysas di cui Rizzani di Eccber e che interessano, in particolare, il tratto relativo al lotto 5 Catena Nuova – Dittaino”.

A lanciare l’allarme il segretario generale della filca Cisl Sicilia Paolo D’Anca, il segretario generale di Feneal Uil Sicilia Pasquale De Vardo ed il segretario della Fillea Cgil Sicilia Giovanni Pistorio, che in una nota congiunta, aggiungono: “Siamo molto preoccupati perché nella riunione che abbiamo avuto con i dirigenti della Rizzani (in concordato preventivo in bianco), proprietaria del consorzio Chrysas che doveva realizzare l’opera, è venuto fuori un disinteressamento da parte di Webuild a rilevare il lotto. Occorre una risposta immediata perché sarebbero gravi le ricadute occupazionali per i lavoratori e assisteremmo all’ennesima opera incompiuta per la Sicilia. I tempi sono ristrettissimi per trovare una soluzione concordataria, entro il 19 giugno, ed e’ possibile che si vada verso l’amministrazione straordinaria. La Sicilia – conclude la nota- non può permettersi di rinunciare ad opere strategiche per il rilancio infrastrutturale dell’isola e soprattutto non può mettere a rischio il futuro occupazionale di tanti lavoratori che stanno vivendo momenti di agitazione per lo stato di profonda incertezza che sta cauterizzando il

gruppo Rizzani di Eccber “.

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