L’Istituto Italiano Fernando Santi offre alle imprese opportunità fondamentali per accelerare la loro crescita e affrontare le sfide della transizione digitale attraverso gli Avvisi: Fondo Nuove Competenze (FNC), promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’iniziativa Formare per Assumere, promosso dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Regione Siciliana.

Queste iniziative sono pensate per supportare le aziende nel miglioramento delle competenze digitali del proprio personale e per incentivare l’assunzione di nuove figure professionali.

Il Fondo Nuove Competenze (FNC), con una dotazione complessiva di 731 milioni di euro, permette alle aziende di ricevere un rimborso sui costi orari dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi, progettati per rispondere alle necessità di digitalizzazione delle aziende.

L’Istituto Italiano Fernando Santi facilita l’accesso a questo programma, aiutando le aziende a sviluppare progetti formativi personalizzati, erogando la formazione e completare la documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento.

L’Avviso Formare per Assumere è un’altra straordinaria opportunità per le aziende, che consente alle imprese di ricevere un contributo per le nuove risorse lavorative assunte dopo aver svolto un tirocinio di 6 mesi in azienda. Il programma offre alle aziende un rimborso sui costi del tirocinio, di assunzione e formazione di nuovi dipendenti, incentivando così l’inserimento lavorativo di disoccupati o persone in cerca di nuove opportunità professionali.

Questo programma è particolarmente vantaggioso per le imprese che vogliono integrare risorse specializzate senza sostenere i costi totali della formazione e dell’assunzione.

Utilizzare gli Avvisi Fondo Nuove Competenze e Formare per Assumere consente alle imprese di formare il proprio personale in modo efficiente e a costi ridotti, rispondendo alle sfide imposte dal mercato e dalla digitalizzazione.

L’Istituto Italiano Fernando Santi supporta le aziende alla partecipazione di tali Avvisi, attraverso attività di progettazione, presentazione dell’istanza di richiesta contributo, erogazione dei percorsi formativi e rendicontazione.

Per informazioni rivolgersi alla sede legale dell’Istituto Italiano Fernando Santi Via Simone Cuccia 45 Palermo tel. 091588719 e alle sedi operative presenti in vari luoghi in Sicilia oppure ai referenti Presidente cell. 3316432911 Direttore cell. 3389576705.

