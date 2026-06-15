Palermo 15 giugno 2026 – “C’è la necessitò di fare piena luce sulla gestione amministrativa dell’ex commissario straordinario Salvatore Seminara, verificando tutti gli atti adottati che riguardano anche concorsi e assunzioni”. A chiederlo è il segretario generale della Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso, intervenendo sull’indagine della Procura Europea che ha portato nei giorni scorsi al sequestro di oltre 175 mila euro e all’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex commissario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia e di due componenti del suo staff. Fatti che la Fp Cgil Palermo aveva denunciato anni fa. Fu infatti un esposto della Fp Cgil Palermo a determinare l’avvio dell’indagine conoscitiva della Commissione parlamentare antimafia siciliana, che concluse i propri lavori evidenziando gravi anomalie nella gestione dell’ente, criticità nei controlli e possibili profili di responsabilità amministrativa e contabile. “Oggi, alla luce dell’inchiesta coordinata dalla Procura Europea, riteniamo che non sia più sufficiente limitarsi agli aspetti già oggetto delle indagini in corso – spiega il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso – Occorre verificare in modo approfondito tutti gli atti adottati durante il lunghissimo periodo di commissariamento dell’ente. E, in particolare, le procedure concorsuali, le assunzioni, le progressioni di carriera, gli incarichi professionali e consulenziali, le attribuzioni di responsabilità e ogni altra procedura che abbia prodotto effetti sul personale e sull’organizzazione dell’Istituto”.

La Fp Cgil chiede agli organi competenti di accertare se tali procedure siano state svolte nel pieno rispetto delle norme, dei principi di imparzialità e trasparenza e delle regole che devono governare il reclutamento nella pubblica amministrazione.

“Non si tratta di mettere in discussione i lavoratori o i professionisti coinvolti, ma di garantire certezza giuridica, trasparenza amministrativa e tutela dell’interesse pubblico – prosegue Gattuso – Le vicende emerse negli ultimi giorni impongono un’operazione verità completa su quanto accaduto all’interno dell’Istituto negli anni della gestione commissariale. L’Fp Cgil continuerà a svolgere il proprio ruolo di presidio della legalità e della trasparenza, affinché vengano accertate tutte le eventuali responsabilità e affinché l’Izs Sicilia possa definitivamente voltare pagina, restituendo piena fiducia ai lavoratori, ai cittadini e alle istituzioni”.





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