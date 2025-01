La Gelato Europe Cup, prestigiosa competizione dedicata all’eccellenza della gelateria e pasticceria artigianale europea, ha decretato i suoi finalisti. L’evento, che rappresenta una delle tappe fondamentali per accedere alla Gelato World Cup 2026 durante il Sigep World di Rimini, ha visto l’Italia conquistare un meritatissimo terzo posto, preceduta da Germania e Francia.

Tra le dodici squadre che si contenderanno il titolo mondiale, il Team Italia spicca per creatività e maestria, con un team composto da tre grandi nomi della gastronomia italiana, due dei quali orgogliosamente siciliani.

Il talento siciliano che guida il Team Italia

La squadra italiana si è distinta per il suo approccio innovativo e il tema scelto, “Luna Park”, che ha entusiasmato pubblico e giuria. Il Team Italia è formato da:

Alessandro Racca , Team Manager: Pasticcere di fama internazionale, vincitore della medaglia d’oro al Young Italian Gelato Price nel 1985. Con una carriera che lo ha portato alla direzione tecnica della Carpigiani Gelato Pastry University di Tokyo, Racca è una guida fondamentale per il team.

, Team Manager: Pasticcere di fama internazionale, vincitore della medaglia d’oro al Young Italian Gelato Price nel 1985. Con una carriera che lo ha portato alla direzione tecnica della Carpigiani Gelato Pastry University di Tokyo, Racca è una guida fondamentale per il team. Gabriele Fiumara , Gelato Chef: Originario di Messina, Fiumara è campione italiano di gelateria e vincitore del SIGEP Gelato D’Oro 2024. Le sue tecniche avanzate e la passione per il gelato artigianale lo rendono un protagonista assoluto della competizione.

, Gelato Chef: Originario di Messina, Fiumara è campione italiano di gelateria e vincitore del SIGEP Gelato D’Oro 2024. Le sue tecniche avanzate e la passione per il gelato artigianale lo rendono un protagonista assoluto della competizione. Angelo Cardella, Pastry Chef: Pasticcere e cioccolatiere siciliano, recentemente premiato con il primo posto in una gara regionale di pasticceria in Sicilia. Cardella si distingue per la sua capacità di unire arte e gusto, puntando al massimo riconoscimento mondiale.

Verso il Sigep 2026: eccellenza e innovazione

Le otto squadre della Gelato Europe Cup si sono cimentate in sei prove tecniche, tra cui il “Gelato riciclato” e il “Mystery box”, sfide che mettono in risalto creatività e sostenibilità. La performance del Team Italia, che ha incantato con creazioni ispirate al Luna Park, dimostra come tradizione e innovazione possano fondersi in un connubio perfetto.

Con il supporto di sponsor prestigiosi come Carpigiani, Valrhona, Electrolux e Babbi, la competizione non solo celebra l’artigianalità, ma promuove tendenze emergenti nel settore del gelato e della pasticceria.

Il Team Italia si prepara ora ad affrontare le migliori squadre di Asia, Cina e America nella sfida mondiale del Sigep 2026. Con il talento siciliano in prima linea, l’Italia punta a portare la sua eccellenza gastronomica sul podio mondiale.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.