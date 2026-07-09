Italia Viva – Casa Riformista continua a rafforzare la propria presenza nella provincia di Catania. Stefano Bella è stato nominato Vicepresidente provinciale. L’adesione è stata ufficializzata alla presenza del Vicepresidente nazionale di Italia Viva – Casa Riformista, Davide Faraone, e rappresenta un nuovo tassello nel percorso di crescita della Casa Riformista sul territorio.

La Presidente provinciale di Italia Viva Catania, Giusy Infantino, dichiara: «L’ingresso di Stefano Bella rafforza il nostro progetto politico con una figura competente, radicata nel territorio e animata da autentico spirito di servizio. Italia Viva – Casa Riformista continua a crescere e ad attrarre amministratori, professionisti e cittadini che condividono un’idea di politica riformista, concreta e pragmatica. A Stefano rivolgo i migliori auguri di buon lavoro.»



Stefano Bella spiega così la sua scelta: «Ho scelto Italia Viva – Casa Riformista perché credo in una politica fatta di competenza, ascolto e capacità di costruire soluzioni. La provincia di Catania ha enormi potenzialità che meritano una classe dirigente capace di programmare e guardare al futuro. Il mio impegno – aggiunge Bella – sarà rivolto soprattutto al rafforzamento dell’organizzazione territoriale, attraverso la nascita e il consolidamento dei circoli nei comuni della provincia. Vogliamo costruire una rete aperta, partecipata e vicina ai cittadini – conclude il neo Vicepresidente provinciale – perché la buona politica nasce dalla presenza quotidiana sui territori.»

Con questa nomina Italia Viva – Casa Riformista conferma il proprio percorso di radicamento nella provincia etnea e rilancia l’impegno per costruire un’alternativa riformista sempre più forte e presente nelle comunità locali.

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