Dopo il grande successo della prima edizione italiana che ha registrato oltre 3.000 presenze – tra eventi live, Talk & Studio Experience a Milano, Roma e Napoli – Jameson Distilled Sounds arriva a Palermo per la prima tappa della seconda edizione, in programma il 2 ottobre 2025 presso i Candelai a partire dalle ore 22:00.

Con la tappa di Palermo, Jameson Distilled Sounds punta a diventare un appuntamento fisso per gli amanti della musica e della cultura contemporanea in tutta Italia. A dare il via alla serata ci saranno, come da tradizione, Goedi e Filo, con una selezione musicale coinvolgente che li conferma tra i punti di riferimento più amati dal pubblico del format.





A seguire, salirà in consolle Big Joe, producer multi-platino palermitano tra le figure più influenti della scena hip-hop italiana, con all’attivo collaborazioni con artisti del calibro di Salmo, Guè Pequeno, Noyz Narcos, Ensi e molti altri. La serata si chiuderà con il set di Eternal Love, il duo milanese formato da Federico Facchinetti ed Edoardo Aldini, noto per la capacità di fondere l’energia del dancefloor con un gusto musicale raffinato e profondamente emotivo.

Non solo musica live, ma un vero hub esperienziale: i partecipanti potranno lasciare la firma sul muro targato Jameson – contribuendo tappa dopo tappa alla memoria collettiva del progetto – e cimentarsi, guidati dal Brand Ambassador Riccardo Cerboneschi, in una sfida a tempo per preparare il cocktail simbolo del brand: Jameson, Ginger Ale e Lime.





Di seguito le prossime tappe di Jameson Distilled Sounds:

JAMESON DISTILLED SOUNDS – CALENDARIO DATE:

2 OTTOBRE 2025: PALERMO (I CANDELAI)

Filo & Goedi (opening dj set)

Big Joe (dj set)

Eternal Love (dj set)





4 NOVEMBRE 2025: BOLOGNA (LOCOMOTIVE CLUB)

Filo & Goedi (opening dj set)

Coca Puma LIVE

Eternal Love (dj set)





3 DICEMBRE 2025: MILANO (VENUE TBD)

Filo & Goedi (opening dj set)

Willie Peyote LIVE

Eternal Love (dj set)









17 MARZO 2026: ROMA, (VENUE TBD)

Filo & Goedi (opening dj set)

Mara Sattei LIVE

Rossella Essence (dj set)

Eternal Love (dj set)









MAGGIO 2026: NAPOLI, (GAAARDEN BY AUDIOTECA)

Filo & Goedi (opening dj set)

Mecna LIVE

Rossella Essence (dj set)

Eternal Love (dj set)

Jameson Distilled Sounds svolge un ruolo fondamentale nella sperimentazione di genere, “distillando” la musica di artisti locali e dando loro l’opportunità di creare suoni innovativi come community collegata. I valori di Jameson – indipendenza, autenticità, inclusività e spensieratezza – si basano sul creare connessioni tra le persone e, in questo spirito di unione, Jameson Distilled Sounds permette alla sua famiglia di artisti di trascendere i confini fisici che li separano. La combinazione dei valori del brand unita ad artisti affermati, nuovi talenti e produzioni di alta qualità è il cuore del progetto.

QUI per maggiori info su Jameson e il progetto Jameson Distilled Sounds.

Luogo: I Candelai, I CANDELAI, PALERMO, PALERMO, SICILIA

