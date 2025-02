Scatta la cassa integrazione straordinaria per 36 lavoratori di Kalat Impianti Srl, che saranno collocati in cassa integrazione straordinaria per un anno, in attesa della ripartenza dell’attività.

La decisione è frutto di un accordo raggiunto tra le parti nel corso di un incontro al Ministero del Lavoro. A renderlo noto sono la Cgil e la Funzione Pubblica regionali, insieme alla Cgil e alla Funzione Pubblica di Caltagirone.

Il provvedimento avrà durata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, periodo necessario per completare il processo di reindustrializzazione. L’impianto di selezione della frazione secca dei rifiuti, situato a Granmichele, è stato distrutto da un incendio nel luglio 2021. Da allora, i dipendenti hanno alternato periodi di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, in attesa della ricostruzione finanziata dalla Regione. “Dopo ritardi dovuti a varie cause e numerose proteste sindacali – ricordano Francesco Lucchesi (Cgil Sicilia), Gaetano Agliozzo (Fp Sicilia), Nunzio Drago (Cgil Caltagirone) ed Enzo Maggiore (Fp Caltagirone) – è stato finalmente ottenuto il finanziamento, a tre anni dal rogo”.

Ora, con il processo di ricostruzione che si configura come una vera e propria reindustrializzazione, grazie all’introduzione di nuove tecnologie, è stato definito un cronoprogramma che prevede la conclusione dei lavori entro il 2025. La cassa integrazione straordinaria è stata motivata con la cessazione temporanea dell’attività. “I lavoratori verranno sospesi a zero ore – precisano i sindacalisti – senza rotazione, salvo alcune eccezioni per coloro che saranno coinvolti nelle attività legate alla reindustrializzazione. Riteniamo fondamentale l’attivazione di percorsi formativi – sottolineano – per garantire il reinserimento di tutti gli addetti e la ripresa di un’attività aziendale essenziale per l’area servita”.

Le parole di Sammartino

Soddisfazione per il risultato è stata espressa dal deputato regionale della Lega Luca Sammartino: “Buone notizie in arrivo per i lavoratori di Kalat Impianti e per il nostro territorio. Il Ministero del Lavoro ha prorogato la cassa integrazione per i trentasei lavoratori della Srr. Incassiamo un risultato importante e non scontato; per questo ringrazio il sottosegretario Claudio Durigon per l’impegno profuso nella risoluzione della vertenza. Contestualmente chiedo ai vertici di Kalat Impianti e a tutti i soggetti interessati di attivarsi in tempi celeri per i lavori di ripristino dell’impianto distrutto da un incendio nel 2021”.

